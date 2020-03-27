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ماكرون يعد مبادرة دولية جديدة لمنع تفشى كورونا بعد مكالمة مع ترامب

الجمعة، 27 مارس 2020 11:54 ص
ماكرون يعد مبادرة دولية جديدة لمنع تفشى كورونا بعد مكالمة مع ترامب تحصينات ضد كورونا
كتب: أحمد علوى

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كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، أنه يجري إعداد مبادرة دولية جديدة لمحاربة تفشي فيروس كورونا، جاء ذلك في تغريدة نشرها ماكرون بعد مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب وصفها بأنها كانت "نقاشا جيدا جدا"، حيث كتب الرئيس الفرنسي: "استجابة للأزمة التي تسبب فيها كوفيد-19، سنعد مع دول أخرى مبادرة قوية جديدة في غضون الأيام القادمة".

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن ماكرون وترامب بحثا في اتصال هاتفي الخميس ضرورة التغلب على وباء كورونا العالمي في أسرع وقت وتخفيف تداعياته الاقتصادية.

وجاء الاتصال بين الزعيمين عقب قمة العشرين الافتراضية التي عقدت أمس الخميس برئاسة السعودية لبحث سبل مواجهة أزمة كورونا عالميا، حيث اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة إجراءات لوقف تفشي الوباء وتجاوز تبعاته.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مدينة مولوز بعد زيارته أمس لمستشفى مولوز العسكرى، إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا فى البلاد، أعلن عن إطلاق عملية عسكرية بهدف مساعدة المصابين بوباء كوفيد-19.

وفي الوقت نفسه، أعلن مدير عام قطاع الصحة الفرنسي جيروم سالومون أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا وصل إلى 1331 حالة بعد تسجيل 231 وفاة إضافية مقارنة بيوم الثلاثاء.

وتعتبر هذه العملية منفصلة تماما عن جميع العمليات العسكرية الرامية لمحاربة الإرهاب، حيث ستكرس بالكامل لمساعدة ودعم السكان، وكذلك لإعطاء دفعة للخدمات العامة لمجابهة الوباء، "في العاصمة وخارجها".

 


ماكرون

كورونا

أوروبا

اخبار العالم

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