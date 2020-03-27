اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 02:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

لو مخالفاتك المرورية عالية.. اعرف إزاى تتظلم على المخالفات إلكترونيًا

الجمعة، 27 مارس 2020 02:00 م
لو مخالفاتك المرورية عالية.. اعرف إزاى تتظلم على المخالفات إلكترونيًا مخالفات المرور
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت النيابة العامة، عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين إلكترونيًا، حيث نشرت النيابة العامة على الصفحة الخاصة بالنائب العام على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث حددت إدارة التحول الرقمى لإنقاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

ذكرت الإدارة على موقعها الخطوات: قم بالدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة، www.ppo.gov.eg سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة قم بالضغط على "خدمات المرور"، ستظهر لك خدمات نيابات المرور الالكترونية، كالآتى: خدمة تقديم طلبات التظلم الإلكترونى من قيم المخالفات المرورية، لتقديم تظلم من قيمة المخالفات المرورية، وتقوم بالضغط على استمرار، ولتقديم تظلم من قيمة المخالفات المرورية على رخص المركبات اضغط على "مخالفات رخص المركبات"، أكتب الرقم القومى فى الخانة المخصصة، واضغط على "تفاصيل المخالفات"، ستظهر لك كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى، والأقصى للغرامة المستحقة، حدد المخالفات التى ترغب فى التظلم منها وسبب التظلم، ثم اضغط على "تظلم"، ستظهر لك شاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال موافقتك عليها اضغط على "موافق"، وسوف يظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية فى الخانات المخصصة لذلك – ثم اضغط على "إرسال الطلب"، ستظهر لك بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به أحفظه لاستخدامه فى المتابعة.

 

يشار إلى أن المستشار، حماده الصاوى، النائب العام، اعتمد نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكترونى بكافة نيابات الجمهورية؛ ذلك البرنامج الذى يُدرَج فيه كافة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوى الشأن.

 


اخبار الحوادث

مخالفات المرور

اخبار مصريه

اخبار عاجله

النائب العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة