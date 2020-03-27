لو مخالفاتك المرورية عالية.. اعرف إزاى تتظلم على المخالفات إلكترونيًا

كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

أعلنت النيابة العامة، عن عدد من الخدمات الإلكترونية لمساعدة المواطنين إلكترونيًا، حيث نشرت النيابة العامة على الصفحة الخاصة بالنائب العام على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث حددت إدارة التحول الرقمى لإنقاذ القانون بمركز معلومات النيابة العامة، خطوات دليل المستخدم لخدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية.

ذكرت الإدارة على موقعها الخطوات: قم بالدخول على الموقع الرسمى للنيابة العامة، www.ppo.gov.eg سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة قم بالضغط على "خدمات المرور"، ستظهر لك خدمات نيابات المرور الالكترونية، كالآتى: خدمة تقديم طلبات التظلم الإلكترونى من قيم المخالفات المرورية، لتقديم تظلم من قيمة المخالفات المرورية، وتقوم بالضغط على استمرار، ولتقديم تظلم من قيمة المخالفات المرورية على رخص المركبات اضغط على "مخالفات رخص المركبات"، أكتب الرقم القومى فى الخانة المخصصة، واضغط على "تفاصيل المخالفات"، ستظهر لك كافة المخالفات المستحقة على المركبة محل الاستعلام وتفاصيلها، وقيمة الحد الأدنى، والأقصى للغرامة المستحقة، حدد المخالفات التى ترغب فى التظلم منها وسبب التظلم، ثم اضغط على "تظلم"، ستظهر لك شاشة الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة الإلكترونية المستخدمة، حال موافقتك عليها اضغط على "موافق"، وسوف يظهر على الشاشة البيانات الأساسية لرخصة المركبة، قم بتحرير البيانات الشخصية فى الخانات المخصصة لذلك – ثم اضغط على "إرسال الطلب"، ستظهر لك بيانات إيصال التظلم ورقم الطلب الخاص به أحفظه لاستخدامه فى المتابعة.

يشار إلى أن المستشار، حماده الصاوى، النائب العام، اعتمد نشر برنامج العدالة الجنائية الإلكترونى بكافة نيابات الجمهورية؛ ذلك البرنامج الذى يُدرَج فيه كافة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة والقرارات المتعلقة بها ووجْه التصرف فيها، وكذا يتيح للنائب العام وقادة النيابة العامة متابعة سير تلك التحقيقات بصورة فورية، فضلاً عن توفير نُسَخ رسمية منها لذوى الشأن.