لو لقيت تاجر بيتلاعب فى أسعار السلع تعمل إيه؟.. التموين تجيب

كتب مدحت وهبة

تكثف وزارة التموين والتجارة الدخلية ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية بتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، وطالبت الوزارة المواطنين الإبلاغ عن أى تاجر يحاول التلاعب فى أسعار السلع والمنتجات أى أيه ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك.



ويجرى تلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن لجهاز حكاية المستهلك 19588 أو رقم الواتس آب "خدمة المواطن رقيب" 01281661880، ومن خلال الموقع الإلكترونى للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكترونى المتاح على الهواتف الذكية.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه جميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين، سواء فى السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات، حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية، وأن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية"، لتكون اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية، وذلك اعتباراً من صباح الأربعاء الماضى وخلال مدة الحظر.