اليوم السابع
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خالد صلاح
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لبنان يعلن استمرار إغلاق مطار بيروت الدولى حتى 12 أبريل

الجمعة، 27 مارس 2020 03:27 م
لبنان يعلن استمرار إغلاق مطار بيروت الدولى حتى 12 أبريل مطار بيروت
رويترز

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قالت وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، اليوم الجمعة، إنه تقرر أن يبقى مطار بيروت الدولى مغلقا أمام كل الرحلات الخاصة والرحلات التجارية حتى 12 أبريل، ممددا بذلك إغلاقا بدأ الشهر الجارى بسبب تفشى فيروس كورونا، وسيظل المطار مفتوحا فقط أمام الطائرات العسكرية ورحلات الإسعاف الطائر ورحلات الوفود الدبلوماسية ووفود المنظمات الدولية ورحلات العاملين فى مجال التنقيب عن النفط والغاز.
 
وسجل لبنان، 391 حالة إصابة بفيروس كورونا وسبع وفيات. ومدد لبنان أمس الخميس الإغلاق السارى فى البلاد حتى 12 أبريل نيسان وأعلن عن إجراءات أكثر صرامة شملت منع الناس من مغادرة منازلهم وغلق جميع الشركات تقريبا.
 
وتمر البلاد بالفعل، بأزمة مالية شديدة وحذر مسؤولو الصحة من أن نظام الرعاية الصحية غير مجهز جيدا لمواجهة تزايد حالات الإصابة.
 
وكان جهاز قوى الأمن الداخلى "الشرطة اللبنانية"، قد أعلن أنه سيبدأ اعتبارا من اليوم، فى تطبيق الإجراءات المتشددة التى اتخذتها الحكومة اللبنانية فى إطار حالة التعبئة العامة فى البلاد لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه، وفى مقدمتها منع الخروج إلى الشوارع والطرق ما بين الساعة الـ 7 مساء وحتى الـ 5 فجرا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
 
وذكرت قوى الأمن الداخلى – فى بيان لها اليوم – أنها ستراقب تقيد المؤسسات المستثناة من الإغلاق التام، بأوقات العمل وإجراءات الوقاية المحددة لها، وذلك تحت طائلة الإقفال الفورى وتحرير محاضر ضبط بحقها فى حال المخالفة.
 
وأشارت إلى أنها ستتشدد فى مراقبة تقيد المواطنين المتجولين فى المركبات العمومية والخاصة، بغية الحد من تنقلاتهم، داعية اللبنانيين إلى الالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الخصوص وملازمة منازلهم.
 

لبنان

مطار بيروت الدولى

كورونا

فيروس كورونا

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