كيف يؤثر وباء فيروس كورونا على الصحة العقلية للأطفال؟ طبيب نفسى يجيب

كتب بيتر إبراهيم

مع وجود عدد متزايد من الولايات التي تصدر قوانين الحظر استجابة لوباء الفيروس التاجي، فإن المزيد والمزيد من الأمريكيين يتبعون العزلة الذاتية وممارسات الإبعاد الاجتماعي في محاولة للمساعدة في خفض المنحنى.

ونتيجة لذلك ، قد يلاحظ البعض تأثيرًا على صحتهم العقلية ، حيث يقول معالج نفسي ، "إن ما نمر به يرفع مستوى الضغط بمعدل غير مسبوق ويمكن أن يشعر الأطفال بهذا الإجهاد أيضًا".

وتحدثت قناة فوكس نيوز مع الدكتور "تالي رفيف" ، المدير المساعد لمركز مرونة الطفولة في مستشفى آن آند روبرت هـ. لوري للأطفال في شيكاغو ، حول كيفية تأثير الوباء على الصحة العقلية للأطفال.

تابع القراءة لإلقاء نظرة على العلامات التي قد يعانيها الطفل من الاضطراب العقلي وكيفية مساعدته.

فوكس نيوز: ما هي العلامات التي قد يعانيها الطفل من الأمراض العقلية؟

د. تالي رفيف : في أوقات التوتر والروتين المتقطع ، من الطبيعي أن يعاني الأشخاص من جميع الأعمار من علامات الاجهاد، وبالنسبة للأطفال الصغار ، قد يشمل ذلك زيادة البكاء أو الكوابيس أو نوبات الغضب.

وقد ترى أيضًا أطفالًا يعودون إلى السلوكيات التي كانوا قد "تجاوزوها" سابقًا ، مثل مص الإبهام أو التبول في الفراش.

بالنسبة للأطفال الأكبر سنًا والمراهقين ، قد تلاحظ تغيرات فسيولوجية ، مثل تغيرات في النوم أو الشهية ، انخفاض الطاقة ، أو زيادة الأعراض الجسدية مثل الصداع أو آلام المعدة.

والتغيرات المعرفية أو الفكرية شائعة أيضًا ويمكن أن تشمل النسيان والتشتت، وقد يصبح بعض الأطفال أو المراهقين أكثر انسحابًا أو معزولين اجتماعيًا.

وأخيرًا ، فإن المخاوف المتزايدة بشأن الصحة والمستقبل شائعة أيضًا، في حين أن كل هذه ردود فعل طبيعية ، يجب على الآباء ملاحظة سلوك أطفالهم وملاحظة التغييرات حتى يتمكنوا من دعم التأقلم.

فوكس نيوز: إذا كان الطفل يعاني من حالة صحية عقلية موجودة مسبقًا ، فما الاحتياطات الإضافية التي يجب على الوالدين اتخاذها خلال هذا الوقت؟





د. تالي رفيف: قد يعاني جميع الأطفال من زيادات مؤقتة في الشدة بسبب وضع COVID-19، ومع ذلك، قد يكون الأطفال الذين لديهم احتياجات للصحة العقلية موجودة مسبقًا عرضة بشكل خاص. أهم شيء يجب على الآباء القيام به هو مراقبة أطفالهم وملاحظة أي زيادة في الأعراض.

إلى أقصى حد ممكن ، يجب أن تحاول العائلات الحفاظ على عناصر خطة علاج طفلها ، بما في ذلك الاستمرار في تناول أي دواء موصوف والحفاظ على الاتصال عن بعد مع فريق الصحة العقلية لأطفالهم.

وانتقل العديد من المعالجين والأطباء النفسيين إلى عمليات الخدمات الصحية عن بعد ، ويمكن أن تساعد جدولة تسجيلات الوصول عن بعد مع هؤلاء المزودين على دعم استراتيجيات التكيف الإيجابية ومراقبة علامات تدهور الصحة العقلية.

فوكس نيوز: هل يمكن أن يكون للوباء آثار دائمة على الصحة العقلية للأطفال حتى بعد انتهاء المرض؟

د. تالي رفيف : ستكون الغالبية العظمى من الشباب صامدة في مواجهة حتى الضغط الشديد أو الصدمة، ومع ذلك ، هناك بعض الأطفال الذين قد يعانون من بعض الآثار الصحية العقلية الدائمة.

ويصبح هذا أكثر احتمالية إذا تعرضوا لتهديد مباشر لسلامة أنفسهم (مثل عدم الحصول على ما يكفي من الغذاء أو المأوى المستقر ، أو المرض الشديد أو رؤية شخص عزيز مريض جدًا) أو تعرضوا للوفاة أو الخسارة بسبب الفيروس التاجي .