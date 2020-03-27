كيف تتواصل مع دار الإفتاء إلكترونيا بعد تعليق خدماتها أمام الجمهور للحظر

كتب لؤى على

قالت دار الافتاء المصرية أنه تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المصري تم تعليق جميع الخدمات التي تتطلب حضور الجمهور إلى الدار لمدة 15 يوم وتكثيف الخدمة الكترونيًا وهاتفيًا ومن خلال صفحة الفيس بوك وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المستفتين.

وكشفت الدار عن طرق التواصل معها للفتاوى خلال مدة الحظر تكون من خلال :

من الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

تليفون (0020225970400) من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة.

فاكــس: 25926143 مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.



أو من خلال الموقع عبر الرابط الآتي:

https://goo.gl/1P2YSW

تعمل هذه الخدمة على مدار 24 ساعة من الأحد إلى الخميس وتغلق يومَي الجمعة والسبت.

ويمكن الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى

https://goo.gl/LHZicF

استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.

الطريقة الثانية

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه، مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.



كما يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام android من خلال الرابط الآتي:

https://goo.gl/G9EMy1



ولنظام ios من خلال الرابط الآتي:

https://goo.gl/MC8DgW

علمًا بأن التطبيق يعمل على مدار 24 ساعة.