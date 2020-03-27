اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 06:16 م
خالد صلاح
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كوبا : كورونا ليس أزمة صحية فحسب ويجب أن تتضافر جهود الدول لمكافحته

الجمعة، 27 مارس 2020 05:57 م
كوبا : كورونا ليس أزمة صحية فحسب ويجب أن تتضافر جهود الدول لمكافحته محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
أ ش أ

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قال خوسيه أنخيل بورتال وزير الصحة العامة الكوبى، اليوم الجمعة ، إن وباء فيروس كورونا ليس مجرد أزمة صحية ، مشددًا على ضرورة أن تتضافر جهود الدول حتى تتوفر الحماية لها جميعًا من هذا الوباء، وقال خوسيه فى تصريح أوردته وكالة أنباء (برنسا لاتينا) الكوبية المُهتمة بالشأن اللاتينى عمومًا ، إن عشرة ألوية مكونة من أطباء وممرضين سافروا إلى عشرات الدول لتوفير الرعاية الصحية للمصابين بالفيروس التاجى المستجد. 
 
وأشار إلى، أن هناك ما يزيد على 340 خبيرًا كوبيًا فى فنزويلا ونيكاراجوا وجاميكا وهايتى وإيطاليا سورينام وجرينادا وبليز وأنتيجوا وسانت فينسنت. 
 
وسلط الوزير الضوء على تصريح مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس الذى شدد فيه على ضرورة العمل الجماعى وإبقاء خطوط الإمداد مفتوحة وكذلك توفير الدعم للدول المحتاجة. 
 
ورفض الوزير إثارة الحكومة الأمريكية الشكوك حول الألوية الطبية الكوبية وآراء نائب وزير الخارجية الأمريكى بشأن المنظومة الصحية الحكومية فى فنزويلا وقال "نحن على علم بجهود الحكومة الفنزويلية لحماية صحة شعبها".
 

كوبا

الصحه الكوبيه

كورونا

فيروس كورونا

ايطاليا

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