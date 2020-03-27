اليوم السابع
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كندا: تنفيذ الحجر الصحى على العائدين من الخارج لمنع تفشى كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 07:00 ص
كندا: تنفيذ الحجر الصحى على العائدين من الخارج لمنع تفشى كورونا جاستين ترودو رئيس وزراء كندا
وكالات

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أعلن رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو، تنفيذ الحجر الصحى على العائدين من الخارج إلى كندا لمنع تفشى وباء فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، قال ترودو في بيان، إننا ننفذ قانون الحجر الصحي للحفاظ على سلامة جميع الكنديين واصفا قرارات البعض بتجاهل الدعوة إلى عزل أنفسهم لمدة أسبوعين مخيبة للآمال وخطيرة مبينا أن الغالبية العظمى من الكنديين يتبعون إرشادات الصحة العامة ويتخذون الاحتياطيات اللازمة لحماية أنفسهم والآخرين وكان هناك الكثير من الناس الذين لم يفعلوا ذلك الأمر الذي يتطلب استخدام تدابير الإنقاذ.

وأشارت شبكة (سي بي سي) نيوز الإخبارية الكندية إلى أن هذا الإجراء الذي يستثني بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وسائقي الشاحنات يفرض غرامات بل وأوقات سجن على الأشخاص الذين يتجاهلون أمر البقاء في المنزل.

كما أشارت الشبكة إلى أن هذا الإجراء هو الأحدث في سلسلة الإجراءات التي تتخذها حكومة ترودو في تعاملها مع كل من ارتفاع حالات الإصابة بكورونا والتداعيات الاقتصادية المتزايدة.


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