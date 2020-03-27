اليوم السابع
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قوة الفضاء الأمريكية تطلق أول قمر صناعى للأمن القومى.. صور وفيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 12:09 م
قوة الفضاء الأمريكية تطلق أول قمر صناعى للأمن القومى.. صور وفيديو قوة الفضاء الأمريكية
كتب محمد جمال

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أطلقت قوة الفضاء الأمريكية التى أنشاؤها حديثا، أول قمر صناعى للأمن القومى، أمس الخميس،  من قاعدة كيب كارنيفال فى فلوريدا، فيما قلصت كوادر مهمة الإطلاق بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وغرد "الجناح الفضائى الخامس والأربعون" على تويتر قائلا "لا شيء يوقف مهمة الإطلاق الفضائي".

وتبلغ قيمة القمر الصناعى الذى أطلق إلى المدار، نحو مليار دولار تقريبا، وهو القمر السادس والأخير فى سلسلة "الترددات المتقدمة فائقة العلو"، التابعة للجيش الأمريكى، وحمل القمر صاروخ من نوع أطلس 5، الذى يبلغ وزنه نحو ستة آلاف كيلوجرام.

إطلاق القمر الصناعى
إطلاق القمر الصناعى

 

 

مع إغلاق منطقة مشاهدة الإطلاق بسبب تفشى الفيروس التاجي، شاهد عدد أقل من المعتاد الإقلاع من المحطة، وقال الرئيس التنفيذى لـUnited Launch Alliance  الذى قاد المهمة، إن الأفراد غير الأساسيين مُنعوا من دخول غرفة التحكم فى الإطلاق لتقليل عدد الموجودين

وتتبع قوة الفضاء الأميركية إلى القوة الجوية لجيش الولايات المتحدة، وهى مخصصة للأبحاث الفضائية العسكرية، وأعلن عن انشائها العام الماضي.

وهاجمت الصين، إعلان تأسيس قوة الفضاء الأميركية، عادة أنه "تهديد مباشر لأمن الفضاء".

 

اطلاق الصاروخ
اطلاق الصاروخ

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738 مليار دولار يتيح إنشاء "قوة فضائية" اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنح موظفي وزارة الدفاع إجازة عائلية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا، ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، وكان ترامب تعهد باعتماده في أسرع وقت ممكن.

 

ووافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 86 صوتا مقابل ثمانية أصوات فقط على مشروع القانون، وفي الأسبوع الماضي أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون هذا المشروع بأغلبية 377 صوتا مقابل 48 صوتا.

وقال ترامب على تويتر الأسبوع الماضي إنه سيوقع على مشروع القانون بمجرد تمريره، مؤكدا أنه يتضمن كل أولوياته.

ويعد هذا القانون سنوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.

وشمل مشروع القانون زيادة في أجور العسكريين بنسبة 3.1 بالمئة ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاما. كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.

 


قوة الفضاء الأمريكية

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الولايات المتحدة

فلوريدا

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