قوة الفضاء الأمريكية تطلق أول قمر صناعى للأمن القومى.. صور وفيديو

أطلقت قوة الفضاء الأمريكية التى أنشاؤها حديثا، أول قمر صناعى للأمن القومى، أمس الخميس، من قاعدة كيب كارنيفال فى فلوريدا، فيما قلصت كوادر مهمة الإطلاق بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وغرد "الجناح الفضائى الخامس والأربعون" على تويتر قائلا "لا شيء يوقف مهمة الإطلاق الفضائي".

وتبلغ قيمة القمر الصناعى الذى أطلق إلى المدار، نحو مليار دولار تقريبا، وهو القمر السادس والأخير فى سلسلة "الترددات المتقدمة فائقة العلو"، التابعة للجيش الأمريكى، وحمل القمر صاروخ من نوع أطلس 5، الذى يبلغ وزنه نحو ستة آلاف كيلوجرام.

مع إغلاق منطقة مشاهدة الإطلاق بسبب تفشى الفيروس التاجي، شاهد عدد أقل من المعتاد الإقلاع من المحطة، وقال الرئيس التنفيذى لـUnited Launch Alliance الذى قاد المهمة، إن الأفراد غير الأساسيين مُنعوا من دخول غرفة التحكم فى الإطلاق لتقليل عدد الموجودين.

وتتبع قوة الفضاء الأميركية إلى القوة الجوية لجيش الولايات المتحدة، وهى مخصصة للأبحاث الفضائية العسكرية، وأعلن عن انشائها العام الماضي.

وهاجمت الصين، إعلان تأسيس قوة الفضاء الأميركية، عادة أنه "تهديد مباشر لأمن الفضاء".

ووافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون للسياسة الدفاعية بقيمة 738 مليار دولار يتيح إنشاء "قوة فضائية" اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويمنح موظفي وزارة الدفاع إجازة عائلية مدفوعة الأجر لمدة 12 أسبوعا، ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى البيت الأبيض، وكان ترامب تعهد باعتماده في أسرع وقت ممكن.

and LIFTOFF of the United Launch Alliance #AtlasV rocket with #AEHF6 on the 1st mission for the @SpaceForceDoD! pic.twitter.com/sJMuPSyqIf