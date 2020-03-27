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قوات التحالف تسقط طائرات مسيرة لمليشيا الحوثى الإرهابية

الجمعة، 27 مارس 2020 01:18 ص
قوات التحالف تسقط طائرات مسيرة لمليشيا الحوثى الإرهابية العقيد الركن تركى المالكى
وكالات

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صرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الجمعة، من اعتراض وتدمير طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة أبها ومدينة خميس مشيط. - وفقا لوكالة الأنباء السعودية -  

كان رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، الخميس، جدد التأكيد على عدم تسجيل اليمن حتى الآن أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأن جميع الحالات التي جرى الاشتباه بإصابتها وصلت إليها الفرق الطبية وفرق الترصد بشكل سريع، وتم أخذ العينات وفحصها في المختبرات المركزية، وأكدت النتائج خلوهم جميعاً من المرض.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن رئيس الوزراء وجه - في خطابه للشعب - عددا من الرسائل لأبناء الشعب ورجال الاعمال اليمنيين والأجهزة الحكومية والسلطات المحلية، وكافة المكونات السياسية وميليشيا الانقلاب، تتعلق بأهمية استشعار الخطر والتحلي بالمسؤولية والتسامي فوق كافة الاعتبارات من اجل مواجهة هذا الوباء وحماية أبناء الشعب اليمني.


اليمن

التحالف العربى

تركى المالكى

الحوثى

ميلشيا الحوثى

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