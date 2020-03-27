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قصر بكنجهام: الملكة إليزابيث تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها

الجمعة، 27 مارس 2020 02:06 م
قصر بكنجهام: الملكة إليزابيث تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها الملكة إليزابيث
رويترز

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أعلن قصر بكنجهام اليوم الجمعة أن الملكة إليزابيث التقت في 11 مارس آذار برئيس الوزراء بوريس جونسون الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنها تتمتع بصحة جيدة، وقال متحدث باسم القصر "آخر لقاء بين الملكة ورئيس الوزراء كان في 11 مارس، وهي تتبع كل النصائح الملائمة فيما يتعلق بسلامتها".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ثبوت إصابته بفيروس كورونا وقال إنه يخضع للعزل الذاتي لكنه سيواصل قيادة جهود الحكومة لمواجهة الفيروس، وقال جونسون "على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية، عانيت من أعراض طفيفة وجاءت نتيجة فحص الكورونا إيجابية".

وأضاف "أخضع للعزل الذاتي الآن لكنني سأواصل قيادة استجابة الحكومة عبر دائرة تلفزيونية لمكافحة هذا الفيروس". 

وعلى الجانب الأخر، أكد صحيفة " ذا صن" أنه ربما كان لزاما على وزيرى المالية و الصحة في بريطانيا العزل الذاتى بعدما أمضيا وقتا مع رئيس الوزراء جونسون.

يذكرأن، أصيب ولى عهد بريطانيا الأمير تشارلزبفيروس كورونا، المستجد "كوفيد 19"، لافتًا إلى أنه شعر بأعراض خفيفة ولا يزال بصحة جيدة وحالته لا تحتاج إلى مستشفى.

 


الملكة إليزابيث

جونسون

بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

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