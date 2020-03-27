اليوم السابع
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فيديو.. محلات الجيزة وفيصل تلتزم بقرار الإغلاق التام يومى الجمعة والسبت

الجمعة، 27 مارس 2020 12:05 م
فيديو.. محلات الجيزة وفيصل تلتزم بقرار الإغلاق التام يومى الجمعة والسبت محلات الجيزة وفيصل تلتزم بقرار الإغلاق التام
كتب على عبد الرحمن تصوير ماهر اسكندر

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رصدت عدسة "اليوم السابع"، التزام جميع المحال التجارية في منطقتي الجيزة والهرم بقرار رئيس مجلس الوزراء بالغلق التام يومى الجمعة والسبت، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا.

 

وأجرى "اليوم السابع" جولة في عدد من شوارع الجيزة وفيصل، وتبين التزام المحال بقرار الغلق، فيما واصلت محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز عملها بشكل طبيعى، كما استمرت حركة وسائل المواصلات العامة والخاصة بشكل طبيعى.

يأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بخصوص بعض التساؤلات بشأن قواعد الحظر اليوم الجمعة وغدًا السبت فإنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، يومى الجمعة والسبت، على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية ، موضحا أنه فيما يتعلق بالمصانع فإنها تعمل غدا وبعد غدا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد أن عقد اجتماع الحكومة بتقنية الفيديوكونفرانس، يُعطي رسالة بأن الحكومة تبدأ بنفسها في تنفيذ قرارات تخفيض التجمعات، ومنع الإختلاط، لاسيما في ضوء توافر البنية التحتية للتحول الرقمي، مؤكداً أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد الوطني، والحد من التداعيات غير الإيجابية لهذا الظرف الاستثنائي على القطاعات.

وأوضح مدبولي ،أن القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، الهدف منها الحد من التجمعات، ومنع الإختلاط، الأمر الذي يتم تنفيذه وفق آليات تحرص على ألا تتأثر في الوقت ذاته حركة الإقتصاد بصورة كبيرة، خاصة في العمل بالمصانع، لافتاً إلى أن هذا الأمر ضروري جداً وتحرص عليه الحكومة بشدة، وأن ذات التعليمات تنطبق على مواقع الإنشاءات، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تم الاتفاق عليها بما يحافظ على صحة وسلامة العاملين بهذه المشروعات.

وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تخفيض عدد العاملين في الجهات الادارية الحكومية، لأقل عدد ممكن، لتخفيف الضغط على وسائل النقل والمواصلات، وكذا تقليل الاختلاط، كما وجه بأن يتم إعطاء إجازات مدفوعة الأجر، للموظفين والعاملين الذين ينتقلون من محافظة لأخرى، لتقليل التنقلات والحركة.


حظر تجوال

غلق المحلات

غلق المحلات يوم الجمعة

الجمعة

اخبار مصر

كورونا

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