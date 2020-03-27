اليوم السابع
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فيديو .. لأول مرة رفع آذان الجمعة من ساحة أبو الحجاج الأقصرى ومنع الصلاة

الجمعة، 27 مارس 2020 03:20 م
فيديو .. لأول مرة رفع آذان الجمعة من ساحة أبو الحجاج الأقصرى ومنع الصلاة ساحة مسجد سيدي أبو الحجاج الاقصري
الأقصر - أحمد مرعى

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رفع إمام مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري الأشهر بمحافظة الأقصر، الآذان لصلاة الظهر بالصيغة الجديدة، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الأوقاف بإلغاء صلاة الجمعة ضمن خطط مكافحة فيروس كورونا. 

وكانت قد ثمنت محافظة الأقصر التزام مواطنى المحافظة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من فيروس كرونا المستجد، حيث إن هذا الالتزام هو دليل على وعي تام بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

 

وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الأوقاف على موقعها الرسمى بيانا هاما بشأن صلاة الجمعة جاء فيه:

يؤكدا أ.د محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، ومفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان.

مع التأكيد على الآتي:

1ـ عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الانترنت أو نحو ذلك.

2ـ لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى ، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع.

3ـ  أذان الجمعة أذان واحد فقط وقت أذان الظهر ، وفيه يقول المؤذن : "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا" "ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" بإضافة كلمة "ظهرًا" إلى قوله : " ألا صلوا في بيوتكم" ، وقوله : "ألا صلوا في رحالكم".

والأوقاف تحذر جميع العاملين بها من مخالفة التعليمات ، وتناشد جميع المصريين الالتزام بها حفاظًا على حياتهم.

 


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