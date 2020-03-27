فيديو .. شرطة دبي تعقم الشوارع والمنشئات لوقف انتشار كورونا

كتب أحمد عبد الهادى

رصدت عدسة مواطن مصري مقيم بدولة الامارات بدء أجهزة البلدية في مدينة دبي برنامج تعقيم جديد يستمر لمدة ثلاثة أيام في أجراء المدينة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، وانتشر أطقم العاملين في البلدية بشوارع دبي وهم يرتدون البدل الواقية ويقومون برش المقاعد في الشوارع ووجهات المحلات والمطاعم المغلقة وكبائن التليفونات ووجهات المنازل لمنع أي فرصة لانتشار العدوى.

وكانت قد أعلنت بلدية دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل، وذلك في إطار تعزيز التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.



وقالت بلدية دبى، عبر حسابها بموقع تويتر:"استكمالاً للجهود التي تبذلها بلدية دبي في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع، نُعلن عن إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل. نشكر تعاونكم".



وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الاربعاء الماضي، حسب ما نقلته العربية الاخبارية، إحالة 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية، لعدم التزامهم بفرض الحظر لمكافحة انتشار فيروس كورونا.