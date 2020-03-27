فيديو.. تفاصيل حظر التجول الجمعة والسبت الأكثر تقييدا

كتب تامر إسماعيل صالح

تتضمن إجراءات حظر التجول يومى الجمعة والسبت مزيدا من التشديد والتقييد على حركة الشارع المصرى وعدد من الأماكن.

ويرصد الفيديو التالى أهم تفاصيل حظر هاذين اليومين، بما فيها موقف إقامة صلاة الجمعة فى المساجد والزوايا.

استمرار غلق المساجد والزوايا

عدم تأدية صلاة الجمعة

على أن تصلى فى المنازل ظهرا

غلق كامل لمدة 24 ساعة

لكل المحال التجارية والحرفية

محال بيع السلع والخدمات

المولات والمراكز التجارية

استمرار تنفيذ قرارات غلق

المقاهى والكازينوهات

النوادى الليلية ومراكز الشباب

المطاعم والصالات الرياضية

لا تسرى القرارات على

المخابز

محال البقالة

الصيدليات

السوبر ماركت خارج المولات