فيديو ..الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

كتبت هند مختار

رصد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فى تقريره الدورى لرصد الشائعات 8 حقائق حول كورونا ورصد أيضا 7 شائعات .

وتضمنت التوضيحات، أنه لا صحة لتسجيل حالات الوفاة بسبب كورونا تحت أسباب وفاة أخرى، ويتم الإعلان بكل شفافية عن عدد المصابين والوفيات بفيروس كورونا بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وأن حركة الملاحة منتظمة بقناة السويس، والعمل يسير بصورة طبيعية بكافة منشآت هيئة قناة السويس ولم يتأثر بأزمة فيروس كورونا، مع تشديد كافة الإجراءات الاحترازية على جميع السفن المارة.

ورصدت أنه لم يتم سحب الأدوية التي تحتوي على مركب "الهيدروكسى كلوروكين" من الصيدليات لاستخدامها لعلاج فيروس كورونا، ونحذرمن استخدام تلك الأدوية دون إشراف طبي وانه لا صحة لإغلاق أسواق الجملة الخاصة بالخضر والفاكهة، وعملية إمداد الأسواق بالسلع مستمرة دون توقف وفقاً للمعدلات الطبيعية، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأوضح أنه لا صحة لتوقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة بسبب الادعاء بتفشي فيروس كورونا بين العاملين وانه لم يتم تحويل أية مدارس في أي محافظة إلى مستشفيات أو حجر صحي، والصور المتداولة على مواقع التواصل تعود لاستراحات مصححين وملاحظين امتحانات الدبلومات الفنية وانه لا صحة لتغيب أي من الأطقم الطبية بالحجر الصحي، وجميع الفرق الطبية متواجدة بكامل قوتها بمستشفيات العزل وأنه لا صحة لإيقاف طباعة الصحف الورقية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وعملية طباعة الصحف مستمرة كما هي.

وتضمنت الشائعات، استبعاد عملاء بنك ناصر من مبادرة البنك المركزي بتأجيل أقساط قروض العملاء 6 أشهر ووجود نقص شديد فيإمدادات المستلزمات الطبية بالمستشفيات الحكومية وغلق المنافذ الجمركية بميناء بورسعيد بشكل كامل

وإيقاف برنامج تكافل وكرامة للفئات الأكثر احتياجاً وتوجيه مخصصاته لمواجهة أزمة كورونا ووقف صرف المعاشات حال امتلاك أصحابها سيارة أو ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم وشحن أرصدة مجانية لعملاء شركات المحمول ووقف صرف مستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت.