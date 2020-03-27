فوائد العسل عديدة أبرزها الوقاية من الأمراض والفيروسات

كتبت فاطمة خليل

العسل من أكثر الأطعمة ذات الفوائد الصحية، والتي نحتاجها في الوقت الحالي بشكل خاص مع انتشار فيروس كورونا، حيث إنه من أكثر الأطعمة المفيدة لتقوية مناعة الجسم، وقد استخدم كعلاج طبيعي ووسيلة لتقوية المناعة منذ آلاف السنين، في هذا التقرير نتعرف على فوائد العسل، وفقاً لموقع "REAL SIMPLE".



فوائد العسل

فوائد العسل



فوائد العسل عديدة وهي كما يلى:

مضاد للسعال الطبيعي

تم استخدام العسل منذ قرون للمساعدة في تخفيف أعراض نزلات البرد، والآن تؤكد الأبحاث على هذا النهج للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين واحد وما فوق.

والعسل هو بديل فعال وطبيعي لأدوية السعال التي لا تستلزم وصفة طبية، يمكن أن يساعد تناول ملعقة من العسل في تخفيف التهيج، على الرغم من أنه من المهم ملاحظة أن الوقت هو أهم معالج في التهاب الحلق.

-زيادة الطاقة والنشاط

العسل هو مصدر طبيعي للكربوهيدرات، حيث يوفر 17 جرامًا لكل ملعقة طعام، وهذا مثالي لتغذية العضلات، فالكربوهيدرات هي الوقود الأساسي الذي يستخدمه الجسم، ويمكن أن يساعد العسل في الحفاظ على الجليكوجين في العضلات، هذه طاقة مخزنة بشكل فعال للعضلات، مما يعطي الرياضيين دفعة في الأداء عندما يكونون في أمس الحاجة إليها، يمكن استخدام العسل أيضًا كجزء من وجبات التمرين الخفيفة والوجبات الخفيفة لتجديد العضلات المتعبة بعد التمرين، إذا كنت تتمرن في المنزل .

-التحلية الطبيعية

نظرًا لأن العسل أحلى قليلاً من السكر، يمكنك استخدام كمية أقل لتحقيق نفس الكمية من الحلاوة، حاول استبدال نصف كمية السكر بالعسل في الوصفات، بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من أنواع العسل اللذيذة للاختيار - من البرسيم إلى الزهور البرية - التي تضيف نكهة إلى الأطعمة.

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي العسل عالي الجودة على عدد من مضادات الأكسدة الهامة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والأحماض العضوية والمركبات الفينولية، ثبت أن عسل الحنطة السوداء، على وجه الخصوص، يزيد من نشاط مضادات الأكسدة في الدم.

تم ربط مضادات الأكسدة بتقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

-خصائص المضادات الحيوية

نظرًا لأنه مصدر طبيعي لبيروكسيد الهيدروجين، فقد تم استخدام العسل كمضاد حيوي طبيعي وواقي للبشرة لقرون. بالإضافة إلى ذلك، يساعد محتوى العسل العالي من السكر على منع نمو البكتيريا، ويعمل مستوى الحموضة المنخفض على سحب الرطوبة بعيدًا عن البكتيريا (مما يساعد على القضاء عليها). يمكنك وضع العسل مباشرة على الجرح أو العدوى لجني فوائده المضادة للبكتيريا.

اختر عسل مانوكا الخام، حيث يبدو أن هذا النوع أفضل في مهاجمة الالتهابات التي تشكل غشاء حيوي أو طبقة رقيقة من البكتيريا.



فوائد العسل

ولا يزال العسل يحتوي على نسبة عالية من السكر، ولكن له فوائد صحية تجعله مُحليًا أكثر ذكاءً للاستخدام من السكر.