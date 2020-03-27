اليوم السابع
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فرنسا تمدد فترة العزل حتى الـ 15 من أبريل

الجمعة، 27 مارس 2020 06:25 م
فرنسا تمدد فترة العزل حتى الـ 15 من أبريل رئيس الحكومة الفرنسية
إبراهيم سعيد

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أفادت فضائية العربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس الحكومة الفرنسية، إدوار فيليب ، بمد فترة العزل  الصحى حتى الـ 15 من أبريل القادم .

ومن جانب اخر حذر رئيس الحكومة الفرنسي إدوار فيليب اليوم الجمعة من خطورة "مد مرتفع جدا" من وباء كوفيد-19 "يجتاح فرنسا"، مشيرا الى أن "الوضع سيكون صعبا خلال الأيام القادمة".

وقال فيليب "بدأت مرحلة أزمة ستستغرق وقتا في ظل وضع صحي لن يتحسّن بسرعة. يجب ان نصمد". وبحسب الأرقام الرسمية الخميس، توفي 365 شخصا في فرنسا في المستشفيات خلال 24 ساعة.
 

وجدير بالذكر ان مجموعة من مقدمي الرعاية الصحية في فرنسا، رفعوا شكوى ضد رئيس الوزراء الفرنسي ادوارد فيليب ووزير الصحة السابقة انييس بوزان، لاتهامهم بالتقصير من ناحية التصدي للوباء المتفشى في مختلف ربوع البلاد، وجمعت الشكوى أكثر من 200 ألف توقيع يوم الخميس 26 مارس، وهي تدعم الشكوى التي قدمتها من قبل مجموعة تضم أكثر من 600 طبيب، باسم "C19".

وتتهم الشكوى المسئولان الفرنسيان بعدم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إعداد فرنسا بشكل كافى لمواجهة وباء الفيروس التاجي كورونا، على الرغم من أنهم كانوا ، على حد علمهم، على دراية بمخاطر الأزمة التي ستواجه البلاد.

واستندت الشكاوى بكلمات الوزيرة السابقة وهي أيضا مرشحة لحزب حركة التحرير والعدالة في باريس ، والتى حذرت خلالها رئيس الوزراء في يناير من أن الانتخابات البلدية "ربما لا يمكن إجراؤها "، وأن هناك تقديرات بمواجهة موجة تسونامي قوية جدا".


فرنسا

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كورونا

كورونا فى فرنسا

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