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فرنسا: الإفراج عن 3 فرنسيين وعراقى أُختطفوا بالعراق

الجمعة، 27 مارس 2020 12:00 ص
فرنسا: الإفراج عن 3 فرنسيين وعراقى أُختطفوا بالعراق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
رويترز

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قال مكتب الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إنه تم إطلاق سراح ثلاثة فرنسيين وعراقي يعملون في منظمة فرنسية غير حكومية في العراق وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على اختفائهم.

وذكر المكتب في بيان أشار إلى أن الأربعة كانوا مخطوفين "يرحب رئيس الجمهورية بإطلاق سراح رعايانا الثلاثة أنطوان بروشون وجوليان ديتمار وألكسندر جودارزي والعراقي طارق معتوقة".

ويعمل الرجال الأربعة في منظمة (إس أو إس كريتيان دوريان) غير الحكومية التي تقول على موقعها الإلكتروني إنها تسعى لمساعدة المسيحيين في المنطقة. واختفى الأربعة في بغداد يوم 20 يناير


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