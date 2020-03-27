فرحة الأطباء بشفاء 3 حالات من فيروس كورونا في مستشفى العجمى.. فيديو

كتب هيثم سلامة

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "فيديو" لاحتفال الأطباء في مستشفى العجمى العام بالإسكندرية، بشفاء 3 حالات من فيروس كورونا.

يظهر من خلال الفيديو احتفال الأطباء بخروج 3 حالات وشفائهم، كما طالبوا المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم حتى لا يصابوا بالفيروس، والالتزام بالتدابير الاحترازية.





وتوجه العديد من مستخدمي فيس بوك بالدعاء للأطباء، لما يبذلونه من مجهود كبير في مواجهة فيروس كورونا، حيث قال أحدهم:" اشكر من كل قلبي ملائكة الرحمه رجالة مستشفي العجمي العام ربنا يحفظكم ويسدد خطاكم وانشاء الله الشعب السكندري كله يحتفل بيكم ومعاكم بشفاء وخروج آخر حالة كرونا الحمد لله رب العالمين"..

وقالت آخرى :" الحمد لله عقبال كل الحالات تخرج بالسلامه وألف شكر ليكم ع تعبكم ومجهودكم وربنا يحفظكم ونخرج من الغمة دى على خير".

يشار إلى أن وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع الطب الوقائي، أصدرت منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا، ضمن خطة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا "كوفيد -19"، لمنع تفشي المرض في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.

وأكدت وزارة الصحة -في الكتاب الدوري اليوم الجمعة- ضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائى والمعملى لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.

كما شددت على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحى بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات "تعريف الحالة- طرق الوقاية - الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات"، وشددت على التزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.