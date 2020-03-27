غرفة عمليات وزارة التموين تتابع اليوم انتظام تشغيل المخابز بالمحافظات

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الجمعة انتظام تشغيل المخابز بالمحافظات المختلفة من اجل توفير الخبز المدعم للمواطنين، حيث وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بكثيف الرقابة والتأكد من توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم وكذلك الخبز المدعم للمواطنين.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه جميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغدائية او المنظفات والمطهرات حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، وان من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ،وأن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحته بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.



وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد قررر تعديل مواعيد عمل نظام صرف السلع التموينية لدى المنافذ التموينية "فروع المجمعات الاستهلاكية، فروع مشروع جمعيتي، البقالة التموينية" ،لتكون اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً حتى يتمكن المواطنين من صرف المقررات التموينية ،وذلك اعتباراً من صباح الأربعاء الماضى وخلال مدة الحظر.



كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد اصدر قرارات وانه اعتبارًا من الأربعاء الماضى يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى، كما قرّر الدكتور مصطفى مدبولى توقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة والخاصة من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التى تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعه.



كما قرر رئيس الوزراء إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومى الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسرى ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجاري.

