اليوم السابع
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غرفة الغوص: مجموعة عمل مع رؤساء الغرف لتقديم طلبات دعم المنشآت للحكومة

الجمعة، 27 مارس 2020 05:08 م
غرفة الغوص: مجموعة عمل مع رؤساء الغرف لتقديم طلبات دعم المنشآت للحكومة رياضة الغوص
كتبت آمال رسلان 

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أكدت غرفة الغوص والأنشطة البحرية أنه تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.

 

 وأوضحت الغرفة أن هذا التحرك يأتى استمرارا للتفاعل مع الأزمة الحالية، والآثار السلبية المترتبة علي القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

 ولفتت الغرفة إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية و القرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الفئات المتضررة من العاملين، جاري دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحي.

 

 وطالبت الغرفة أعضائها بإبلاغها بالعاملين فى قطاع الغوص والانشطة البحرية ورواتبهم، في موعد أقصاه الأحد المقبل، مستوفياً كافة البيانات حتى يتسنى للغرفة إرساله للجهات المختصة.

 

وكانت الغرف السياحية قد ابلغت أعضائها بتعليمات وزير السياحة والاثار الدكتور خالد العنانى خلال فترة التوقف للقطاع بعد قرار تعليق الطيران حتى نهاية مارس، لتبدأ الشركات والفنادق والمطاعم والبازارات فى تنفيذها واتخاذ الإجراءات اللازمة والتدابير الاحترازية المتطلبة للتعامل مع الأمر خلال الفترة القادمة.

 

 وقال مصدر فى الاتحاد أنه جاء فى مقدمة نتائج اجتماع العنانى مع اتحاد الغرف السياحية أمس توجيهه بالالتزام بمستحقات العاملين بالقطاع وعدم تسريح العمالة خلال فترة التوقف، لافتا إلى أن الغرف الخمس أبلغت اعضائها وخاصة الفنادق وشركات السياحة بضرورة الالتزام التام بذلك.

 

ونوه إلى أن الوزير شدد خلال الاجتماع مع ممثلى القطاع الخاص والمستثمرين السياحيين على أن الوزارة حريصة علي الحفاظ علي مصلحة العاملين بالقطاع السياحي، وطالب الجميع بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا علي ان الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أيٍ من العاملين بالقطاع.

 


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السياحة

الغرف السياحية

كورونا

رياضة الغوص

غرفة الغوص والأنشطة البحرية

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