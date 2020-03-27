غدا.. جامعة بنها تشارك فى الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

القليوبية نيفين طه

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المشاركة مساء غد السبت بـ"ساعة الأرض" وذلك تزامنا مع الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة ويتم الاحتفال به في السبت الأخير من شهر مارس.

وقالت الدكتورة رندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تقرر إطفاء الإضاءة بكافة منشآت الجامعة ما عدا المستشفيات الجامعية اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف من مساء غد السبت.

واضافت مصطفى ان مصر تشارك فى الحدث السنوى العالمى ساعة الأرض للمساهمة فى ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار الى أهمية الاستفادة من التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة إقناع الدول بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتقليل الانبعاث الحرارى.

كما وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء المجلس على صرف مكافآت النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس خلال الـ 6 شهور الماضية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مجلس الجامعة وافق على تخصيص مليون و600 الف جنيه لمكافآت وحوافز للنشر العلمى الدولى والاستشهادات المرجعية مشيرا الى ان الحوافز تغطى أكثر من 250 بحث منشور فى مجلات عالمية مرموقة ومصنفة دوليا.

واكد الجيزاوى حرص الجامعة على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها ، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى ، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع شباب الباحثين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.

كما قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية ، وذلك لجهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال "السعيد"،إن المكافاة هى أقل ما يمكن أن تقدمه إدارة الجامعة لكادر المهن الطبية والأطباء المقمين والإمتياز والتمريض والإداريين والفنيين والأمن الإدارى ، لدورهم الفعال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل أقسام المستشفيات والعيادات لاستقبال أى حالات فى اى وقت دون توقف .

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى ، وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية التى تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.