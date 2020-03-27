اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غدا.. جامعة بنها تشارك فى الاحتفال بـ"ساعة الأرض"

الجمعة، 27 مارس 2020 07:30 م
غدا.. جامعة بنها تشارك فى الاحتفال بـ"ساعة الأرض" الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المشاركة مساء غد السبت بـ"ساعة الأرض" وذلك تزامنا مع الحدث البيئي العالمي الذي تشارك فيه معظم دول العالم بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة ويتم الاحتفال به في السبت الأخير من شهر مارس.

وقالت الدكتورة رندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه تقرر إطفاء الإضاءة بكافة منشآت الجامعة ما عدا المستشفيات الجامعية اعتبارا من الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف من مساء غد السبت.

واضافت مصطفى ان مصر تشارك فى الحدث السنوى العالمى ساعة الأرض للمساهمة فى ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار الى أهمية الاستفادة من التوعية بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة إقناع الدول بأهمية مراجعة سياستها البيئية لتقليل الانبعاث الحرارى.

كما وافق مجلس جامعة بنها فى اجتماعه برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات واعضاء المجلس على صرف مكافآت النشر العلمى الدولى لأعضاء هيئة التدريس خلال الـ 6 شهور الماضية.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان مجلس الجامعة وافق على تخصيص مليون و600 الف جنيه لمكافآت وحوافز للنشر العلمى الدولى والاستشهادات المرجعية مشيرا الى ان الحوافز تغطى أكثر من 250 بحث منشور فى مجلات عالمية مرموقة ومصنفة دوليا.

واكد الجيزاوى حرص الجامعة على وضع البحث العلمي في مركز اهتمامها ، وتطوير مخرجاته وربطه بالصناعة واحتياجات المجتمع المحلى ، وذلك من خلال تمويل البحوث العلمية وتشجيع شباب الباحثين والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس على المشاركة في تطوير المشروعات البحثية.

كما قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صرف مكافأة تشجيعية لجميع العاملين بالمستشفيات الجامعية ، وذلك لجهودهم المبذولة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال "السعيد"،إن المكافاة هى أقل ما يمكن أن تقدمه إدارة الجامعة لكادر المهن الطبية والأطباء المقمين والإمتياز والتمريض والإداريين والفنيين والأمن الإدارى ، لدورهم الفعال فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا ، ورفع درجة الاستعداد القصوى داخل أقسام المستشفيات والعيادات لاستقبال أى حالات فى اى وقت دون توقف .

ووجه رئيس الجامعة الشكر لمجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، لحرصهم الشديد على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى ، وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية التى تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.


ساعة الأرض

جامعه بنها

اخبار مصر

القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

1.6 مليون جنيه حوافز للنشر العلمى الدولى بجامعة بنها

الجمعة، 27 مارس 2020 04:40 م

كيف تحارب جامعة بنها فيروس كورونا؟.. إطلاق مبادرة لتصنيع الكحول بأسعار رمزية.. توزيع ملصقات على جميع الكليات للوقاية وفرق مجهزة لتعقيم الكليات.. ورئيس الجامعة: مسح حراري للمترددين ورش يومى بالكلور للمبانى..صور

الخميس، 26 مارس 2020 07:15 م

صور.. جامعة بنها فرع العبور تقود حملة لتطهير المدينة ضد كورونا

الخميس، 26 مارس 2020 02:50 م

750 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

الخميس، 26 مارس 2020 02:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

انتهاء ثانى أيام حظر التجول وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساءً

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

"الزراعة": لدينا اكتفاء من الدواجن والبيض ومستعدون لرمضان بالإنتاج المحلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة