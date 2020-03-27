اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 11:00 م
خالد صلاح
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غدا.. السماح لملاك الإبل وتجار الأنعام بالدخول والخروج من الرياض والمدينة ومكة

الجمعة، 27 مارس 2020 09:31 م
غدا.. السماح لملاك الإبل وتجار الأنعام بالدخول والخروج من الرياض والمدينة ومكة الأبل - صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، أنه استنادا لأمر منع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد لمدة 21 يوماً، فقد أوضحت الوزارة بأنه سيتم السماح لملاك الإبل والاسطبلات وتجار الأنعام، بالدخول والخروج لكل من مدن: (الرياض، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة)، خلال فترة رفع منع التجول فقط ليوم غد السبت من الساعة 6 صباحاً إلى 3 عصراً، وذلك تيسيراً على المواطنين، ودعماً لحركة التجارة في هذا المجال، ولتأمين ومعالجة أوضاعهم، حسبما جاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.

وقد نفذت المملكة العربية السعودية حملات تعقيم فى 46 موقعاً بالمنطقة الشرقية، وفي مركز عين دار والمراكز الأخرى التابعة لها، وذلك استمراراً للجهود المبذولة، في إطار تكثيف حملات التعقيم والحملات التفتيشية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالا لإجراءاتها الاحترازية، وفق بيان للمنطقة الشرقية نشرته واس.

وأسفرت هذه الحملات عن إغلاق ثلاثة محلات مخالفة للاشتراطات الصحية ومصادرة 23 كيلو جرام من المواد الغذائية والأدوات الغير صالحة للاستخدام الآدمي، كما قام المفتشون بزيارة 63 موقعاً رصدوا خلالها عدداً من المخالفات، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم والحملات التفتيشية للقضاء على هذه الجانحة.

كما بدأت أمانة الشرقية في تركيب خمس كاميرات حرارية في أسواق النفع العام ، إذ بدأت بتركيب أول كاميرا حرارية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، بهدف قياس درجة حرارة المتسوقين والباعة ، وذلك استمرارا للجهود التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية للحد من انتشار فيروس "كورونا " ضمن مبادرة القطاع البلدي واستكمالًا لإجراءاتها الاحترازية.

وأوضحت الأمانة أنه سيتم تركيب باقي أجهزة الكاميرات تباعاً في أسواق النفع العام في المنطقة، بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية ضد الفيروس ، مؤكدة أن جهاز الكاميرا الحرارية يقوم بفحص 24 شخصاً في الثانية الواحدة من المتسوقين والباعة قبل دخولهم إلى السوق، وفي حال رصد أي ارتفاع لدرجة حرارة لأي متسوق أو بائع فإنه يمنع من دخول السوق ويتم إشعاره بضرورة مراجعة أقرب مركز صحي أو مستشفى.

فيما قامت إدارة الأسواق بالأمانة بتخصيص مدخل رئيسي لسوق الخضار والفواكه المركزي ووضع جهاز الكاميرا الحرارية عند هذا المدخل لتتمكن من قياس درجة حرارة جميع المتسوقين والباعة، إضافة إلى أنه تم توفير كمامات طبية وقفازات ومعقمات لجميع المتسوقين والباعة عند المدخل.

وشددت الأمانة على أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة لمواجهة فيروس "كورونا " وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين ومرتادي أسواق النفع العام.

 


الابل

تجار الاغنام

السعودية

مكة والمدينة

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