اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عضو بـ"الزراعيين" يطالب بضم خريجى الإنتاج الحيوانى للإشراف على المزارع

الجمعة، 27 مارس 2020 09:51 م
عضو بـ"الزراعيين" يطالب بضم خريجى الإنتاج الحيوانى للإشراف على المزارع المهندس محمدى البدرى عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب المهندس محمدى البدرى، عضو مجلس النقابة العامة للزراعيين، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإجراء تعديل على القرار الوزارى رقم  220 لسنة 2020، والذي تضمن إضافة بند للقرار الوزاري السابق رقم 773، لاشتراط منح ترخيص تشغيل المزارع، بموجب عقد إشراف بيطرى بين القائم بالتشغيل، وطبيب بيطري مقيد بالنقابة العامة للبيطريين.
 
وأضاف البدرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع: أن القرار يعد إخفاقا لحق المهندس الزراعى، خاصة خريجي شعبة الدواجن والإنتاج الحيوانى، فلم يشملهم القرار، مما يضر بالمهندس الزراعي، لذا أطالب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي تعديل القرار  ليشمل المهندس الزراعي، حفاظا على حقهم الأصيل فى إداراة مزارع الدواجن بأنواعها، ومشروعات تسمين الماشية.
 
وأشار إلى ضرورة أن يتم اشتراط منح التراخيص لآي من المشروعات الزراعية المختلفة، أو مشروعات تصنيع المواد الغذائية، بالتعاقد مع مهندس زراعى، من خريجى الشعب المتخصصة في كليات الزراعة علي مستوي الجمهورية، كالصناعات الغذائية والألبان، وإنتاج الخضر والفاكهة.
 
كان الدكتور خالد العامري، النقيب العام للأطباء البيطريين، قد أعلن إصدار وزير الزراعة، القرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020، بشأن عدم منح ترخيص تشغيل لمزارع الثروة الحيوانية والسمكية، والثروة الداجنة، إلا بموجب عقد إشراف بين القائم بالتشغيل، وطبيب بيطرى مقيد بسجلات الأطباء البيطريين، بوزارة الصحة، وجداول نقابة الأطباء البيطريين.
 
 
ووجه العامرى الشكر، لوزير الزراعة، لاستجابته لطلبه بصفته نقيب البيطريين، خلال أخر اجتماع لهما، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، الذي تابع مع النقيب العام كل خطوة حيال تطبيق القرار، رغم انه ليس طبيبا بيطريا، لافتا إلى أن كلا من: الدكتور طارق سليمان مدير قطاع الانتاج الحيواني بوزارة الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أيضا بذلا جهد كبير لخروج هذا القرار.
 
 

نقابة الزراعيين

الاشراف على المزارع

الاشراف البيطرى على المزارع

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نقيب الزراعيين: غلق النقابة اليوم وحتى 4 أبريل لحماية الأعضاء من كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 09:35 ص

نقيب الزراعيين: تعقيم الأندية والمقار التابعة للنقابة ضد كورونا

الإثنين، 23 مارس 2020 09:41 ص

نقيب الزراعيين: تطهير مقرات النقابة والنوادي بالمحافظات للوقاية من كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 03:00 م

نقيب الزراعيين: الأمطار تحسن من خصوبة التربة الصحراوية وتغذى النباتات

الجمعة، 13 مارس 2020 02:05 م

نقيب الزراعيين: 300 ألف فدان حجم الزراعة العضوية و95% منها يُصدر للخارج

الثلاثاء، 03 مارس 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: إلغاء امتحانات "الميدترم".. والدرجات ستضاف نهاية العام

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

التعليم العالى: تدريس مناهج الثانوية العامة لطلاب الجامعة أول 3 أسابيع للدراسة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 27-3-2020

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

إغلاق كلى للمحال والمراكز التجارية والمطاعم لأول مرة.. حملات لاستهداف المخالفين وضبط أطنان أغذية احتكرها التجار.. تحريز كمامات مغشوشة ومطهرات مجهولة المصدر.. والداخلية: المواطنون ملتزمون بتنفيذ الحظر.. فيديو

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

البنك الأهلى: إصدار شهادات 15% لـ100 ألف عميل بـ20 مليار جنيه خلال أسبوع

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

المترو: حركة الخطوط الثلاثة مستمرة اليوم وغدا من 6 صباحاً لـ 6.30 مساءً

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

"الصحة": لا يوجد لقاح للوقاية من فيروس كورونا ونوصى بالنظافة

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

اعرف إزاى تبلغ عن تاجر أو محل يرفع أسعار السلع الغذائية

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

احتجاز 5 ملايين متر مكعب من مياه السيول خلف سد الكرم بوسط سيناء

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

المتهمون بترويج الهيروين فى الشروق: استغلينا فترة الحظر وكثفنا نشاطنا

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع للمواطنين حتى 5 مساء

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

"صحة أسوان": الانتهاء من تعقيم وتطهير 28 باخرة سياحية فى أسبوع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة