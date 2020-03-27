عريقات: الفلسطينيون يقاومون كورونا بامكانيات محدودة

أ.ش.أ

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن أبناء الشعب الفلسطينى يقاومون فيروس كورونا وفق إمكانيات محدودة، بينما تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلى ارتكاب الجرائم بحقهم.

وأضاف عريقات - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الخميس - أن سلطات الاحتلال قامت اليوم بهدم ثلاثة منازل فى منطقة الديوك التحتا في محافظة أريحا، وسط الضفة الغربية، وبالأمس أجبرت عشرات العمال على ترك مواقع عملهم في إسرائيل، وتم إلقاؤهم على مدخل أريحا الجنوبي، وعلى مداخل مختلف المدن.

وأوضح عريقات أن سلطة الاحتلال تقوم بلا خجل بهدم البيوت واستمرار ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين، متهكما بقوله "هكذا تتعاون إسرائيل في محاربة الكورونا"؟.