عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

احتفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمشاركة سيدة عجوز فى تصنيع أقنعة طبية "كمامات"، معتبرًا أن عملها التضامنى فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو أهم درس فى الإنسانية، حيث ظهرت السيدة العجوز وهى تجلس أمام ماكينة الخياطة وتصنع الكمامات.



ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو للسيدة العجوز الإسبانية وهى تصنع الكمامات، وقال فى تعليقه على الفيديو عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إليكم امرأة أخرى رائعة.. مارجريتا، 84 عامًا، أم لسبعة أطفال، تعمل 8 - 9 ساعات يوميًا فى صنع أقنعة للعاملين المجال الصحى.. أنا مندهش من هذا العمل التضامنى.. شكرًا مارجريتا لتعليمنا أهم درس فى الإنسانية".

Here is another incredible woman Margarita, 84, mother of 7, who is working 8-9h a day making masks for #healthworkers in 🇪🇸. I am so amazed by this act of solidarity. Gracias Margarita for teaching us the most important lesson of humanity! https://t.co/mRF5O2TcuK