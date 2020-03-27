اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 03:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

الجمعة، 27 مارس 2020 03:25 ص
عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية عجوز إسبانية تصنع كمامات طبية
كتب محمد رضا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

احتفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمشاركة سيدة عجوز فى تصنيع أقنعة طبية "كمامات"، معتبرًا أن عملها التضامنى فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو أهم درس فى الإنسانية، حيث ظهرت السيدة العجوز وهى تجلس أمام ماكينة الخياطة وتصنع الكمامات.

ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو للسيدة العجوز الإسبانية وهى تصنع الكمامات، وقال فى تعليقه على الفيديو عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إليكم امرأة أخرى رائعة.. مارجريتا، 84 عامًا، أم لسبعة أطفال، تعمل 8 - 9 ساعات يوميًا فى صنع أقنعة للعاملين المجال الصحى.. أنا مندهش من هذا العمل التضامنى.. شكرًا مارجريتا لتعليمنا أهم درس فى الإنسانية".

 

 

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى تغريدات متتالية، "إن كبار السن يحملون الحكمة الجماعية لمجتمعاتنا.. يظهر البعض منهم أن التضامن خلالCOVID19 ليس له حدود عمرية.. Muchas gracias Filomena، البالغ من العمر 96 عامًا، يعمل لتزويد العاملين بالمجال الصحى بالأقنعة ومساعدتهم فى مكافحة coronavirus".

 

وتابع "يتعرض الأشخاص الأكبر سنًا لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من  COVID19 .. المسافة الجسدية هى إحدى طرق حمايتهم، لكن هذا لا يعنى المسافة الاجتماعية.. نحتاج إلى التحقق بانتظام من الآباء الأكبر سناً والجيران والأصدقاء الذين يعيشون بمفردهم، حتى يعرفوا مقدار حبهم".

0
 

وأضاف "منذ بدء COVID19، كنا مهتمين بشكل خاص بالسكان الضعفاء، بما فى ذلك كبار السن.. إنهم أعضاء ذوو قيمة فى عائلاتنا ومجتمعاتنا.. نحن بحاجة إلى العمل معًا لحمايتهم من فيروس كورونا ولضمان تلبية احتياجاتهم".

2
 

 

3
 
51
 

منظمة الصحة العالمية

كورونا مصر

فيروس كورونا

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا فى مصر اليوم

عدد حالات فيروس كورونا فى مصر

شكل فيروس كورونا

اخبار كورونا بمصر

كم عدد حالات كورونا اليوم فى مصر

كورونا ميتر

اعراض فيروس كورونا

اعراض كورونا 2020

كورونا نيوز

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

خبير استراتيجى: مصر والسعودية يقومان بجهود كبيرة فى مواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:10 ص

كيلوباترا السلة: أطالب الجميع بالالتزام بالتعليمات لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:04 ص

محمد صلاح ونجوم ليفربول يشكرون أطباء العالم على مجهوداتهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 01:02 ص

صور.. شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:01 ص

البرتغال: ارتفاع بنسبة 40% فى وفيات فيروس كورونا خلال يوم واحد

الجمعة، 27 مارس 2020 01:00 ص

حقوقية تكشف ألاعيب الإخوان التحريضية لبث الشائعات حول فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:00 ص

مباراة يتيمة "رصيد" بابافاسيليو مع وادى دجلة قبل "توقف" كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:00 ص

مكسيكى فى عزل منزلى بسبب كورونا يرسل كلبه للتسوق بدلا منه.. اعرف القصة

الجمعة، 27 مارس 2020 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

مجمع البحوث الإسلامية يكشف خطة التعامل مع البلاء كما وضحها النبى

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

خوفا من الكورونا.. عمل فنى يظهر أبوالهول بالكمامة وتمثال الحرية بالكحول

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

كيف ظهر قادة العالم بقمة العشرين؟.. ترامب شارك من غرفة عمليات.. وترودو من منزله

ملايين البريطانيين يصفقون لشكر الفرق الطبية على جهدهم لمواجهة كورونا.. فيديو

ملايين البريطانيين يصفقون لشكر الفرق الطبية على جهدهم لمواجهة كورونا.. فيديو

صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

صور.. عمال النظافة أبطال حظر التجوال

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة