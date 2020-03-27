عجوز تصنع كمامات للأطباء.. ومدير الصحة العالمية: تعلمنا أهم درس فى الإنسانية

كتب محمد رضا

احتفى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، بمشاركة سيدة عجوز فى تصنيع أقنعة طبية "كمامات"، معتبرًا أن عملها التضامنى فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، هو أهم درس فى الإنسانية، حيث ظهرت السيدة العجوز وهى تجلس أمام ماكينة الخياطة وتصنع الكمامات.



ونشر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مقطع فيديو للسيدة العجوز الإسبانية وهى تصنع الكمامات، وقال فى تعليقه على الفيديو عبر تغريدة بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "إليكم امرأة أخرى رائعة.. مارجريتا، 84 عامًا، أم لسبعة أطفال، تعمل 8 - 9 ساعات يوميًا فى صنع أقنعة للعاملين المجال الصحى.. أنا مندهش من هذا العمل التضامنى.. شكرًا مارجريتا لتعليمنا أهم درس فى الإنسانية".

Here is another incredible woman Margarita, 84, mother of 7, who is working 8-9h a day making masks for #healthworkers in 🇪🇸. I am so amazed by this act of solidarity. Gracias Margarita for teaching us the most important lesson of humanity! https://t.co/mRF5O2TcuK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 26, 2020

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، فى تغريدات متتالية، "إن كبار السن يحملون الحكمة الجماعية لمجتمعاتنا.. يظهر البعض منهم أن التضامن خلالCOVID19 ليس له حدود عمرية.. Muchas gracias Filomena، البالغ من العمر 96 عامًا، يعمل لتزويد العاملين بالمجال الصحى بالأقنعة ومساعدتهم فى مكافحة coronavirus".

وتابع "يتعرض الأشخاص الأكبر سنًا لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة من COVID19 .. المسافة الجسدية هى إحدى طرق حمايتهم، لكن هذا لا يعنى المسافة الاجتماعية.. نحتاج إلى التحقق بانتظام من الآباء الأكبر سناً والجيران والأصدقاء الذين يعيشون بمفردهم، حتى يعرفوا مقدار حبهم".





وأضاف "منذ بدء COVID19، كنا مهتمين بشكل خاص بالسكان الضعفاء، بما فى ذلك كبار السن.. إنهم أعضاء ذوو قيمة فى عائلاتنا ومجتمعاتنا.. نحن بحاجة إلى العمل معًا لحمايتهم من فيروس كورونا ولضمان تلبية احتياجاتهم".











