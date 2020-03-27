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طلاب بجامعة نيوجيرسى يصنعون أقنعة ثلاثية الأبعاد لمواجهة تفشى كورونا.. فيديو

الجمعة، 27 مارس 2020 06:20 م
طلاب بجامعة نيوجيرسى يصنعون أقنعة ثلاثية الأبعاد لمواجهة تفشى كورونا.. فيديو قناع ثلاثى الأبعاد
كتب محمد جمال

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قام مجموعة من المتطوعين في جامعة نيو جيرسي بصناعة أقنعة مطبوعة ثلاثية الأبعاد خاصة للعاملين فى مجال الرعاية الصحية، وبدأ المتطوعون الذين يضمون أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة روان في جلاسبورو ، العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع للتوصل إلى ذلك التصميم، وقال دكتور شريكانث ماندايام الأستاذ في قسم الهندسة الكهربائية "هدفنا هو القيام بما يمكننا القيام به بسرعة كبيرة وتمريرها إلى أطبائنا حتى يتمكنوا من اختبارها للاستخدام في حالات الطوارئ في حالة النقص."


وأكد أحد القائمين على التصميم بحسب صحيفة " نيويورك ديلى نيوز" أنه تم تشكيل الأقنعة لتناسب أنف الشخص وفمه، وتتضمن فلاتر قابلة للاستبدالإنها ليست مثل أقنعة N95 الموصى بها من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ولكن هذه الأقنعة البلاستيكية المطبوعة ثلاثية الأبعاد يمكن تطهيرها وإعادة استخدامها.

 

كشفت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، أنه تم نشر شاحنات مبردة للجثث فى شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، لتخفيف العبء عن ثلاجات حفظ الموتى فى المستشفيات بحال استفحال وباء كورونا، وذكرت الصحيفة أنه سيتم حفظ جثث الموتى فى هذه الشاحنات إذا فشلت مشارح المستشفيات فى المدينة فى التعامل مع جثامين الضحايا الذين قد يفتك بهم الوباء الناتج عن فيروس كورونا.

 

قال مصدر مسؤول بالمدينة: "نحن فى خضم أزمة صحية وأعلنت المدينة حالة الطوارئ". وتم فى نيويورك أيضا، نصب الخيام لتخزين جثث القتلى من الوباء، وأوضح المصدر، أن الخيام والشاحنات يمكن أن تستوعب ما مجموعه 3500-3600 جثة.


قناع ثلاثى الأبعاد

كورونا

نيويورك

الولايات المتحدة

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