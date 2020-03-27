طقس الخليج..غائم فى مملكة البحرين.. وفرصه لسقوط الأمطار بالسعودية

وكالات

تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عد الاستقرار، حيث سيكون غائم جزئيا مع تصاعد الاتربة في مملكة البحرين، بينما المملكة السعودية فرصة لرياح نشطة فى بعض المناطق وفى أخرى سقوط الأمطار.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق، كما تتهيأ الفرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل تمتد إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم والشرقية، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 14-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، ان الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق وفرصة بسيطة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا خلال النهار.

الرياح : جنوبية شرقية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا.

وحذرت الارصاد من رياح قوية السرعة وأمواج عالية داعية الى أخذ الحيطة و الحذر.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، و من 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 21 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 85% والصغرى 32%.

شروق الشمس في تمام الساعة 5:33 صباحاً والغروب عن الساعة 5:52 مساء.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً يصبح غائما أحياناً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار، ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً..

الرياح : جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

الخليج العربي: متوسط - مضطرب الموج أحيانا مع نشاط السحب.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:59 المد الثاني عند الساعة 03:10 الجزر الأول عند الساعة 08:47 الجزر الثاني عند الساعة 20:49 بحر عمان: متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:56 المد الثاني عند 23:18 الجزر الاول عند الساعة 17:26 الجزر الثاني عند الساعة 05:52 فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 32 17 85 30 دبي 31 16 75 25 الشارقة 30 17 85 25 عجمان 29 18 85 30 أم القيوين 29 17 90 35 رأس الخيمة 28 16 90 40 الفجيرة 26 18 85 40 العين 33 18 80 25 ليوا 33 18 90 25 الرويس 29 19 85 30 السلع 29 18 85 30 دلما 28 18 80 35 طنب الكبرى 28 17 85 40 طنب الصغرى 28 17 85 40 أبو موسى 28 17 85 35