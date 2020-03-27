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ضحايا كورونا.. تسجيل حالة وفاة جديدة فى لبنان وارتفاع المصابين إلى 391

الجمعة، 27 مارس 2020 02:33 م
ضحايا كورونا.. تسجيل حالة وفاة جديدة فى لبنان وارتفاع المصابين إلى 391 كورونا - أرشيفية
كتب محمد تهامى زكى

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل حالة وفاة جديدة و23 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" حتى نهاية يوم أمس الخميس، ليرتفع إجمالى الحالات إلى 391 حالة.

وكتبت وزارة الصحة عبر حسابها على تويتر: "حتى تاريخ 27 مارس 2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً فى مستشفى الحريرى الجامعى، ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 391 حالة بزيادة 23 حالة عن يوم أمس"، وأضافت الوزارة: "كما سجلت حالة وفاة لدى مريض يعانى من أمراض مزمنة".

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هذا وتشدد الوزارة على تطبيق جميع الإجراءات الوقائية خاصة الالتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن وأن أى تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للملاحقة القانونية والجزائية.

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وكانت وزيرة الإعلام اللبنانية، أعلنت أمس الخميس، بدء حظر التجول فى البلاد من الساعة الـ 7 مساء حتى الساعة الـ 5 صباحا، وذلك فى إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت إذاعة صوت لبنان بعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى اليوم الخميس، أن المجلس نصح الحكومة بتمديد حالة الإغلاق على مستوى البلاد أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا. ويعنى التمديد لأسبوعين أن البلاد ستظل مغلقة حتى 12 أبريل.

ومن المتوقع اتخاذ قرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم، وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم العالى فى لبنان طارق المجذوب، الإطلاق الرسمى لخطة "التعليم عن بُعد" والتى تقوم على تقديم المناهج الدراسية والمواد التعليمية من خلال تلفزيون لبنان الرسمى وكذلك الوسائط والمنصات الألكترونية المتعددة التى تستخدم شبكة الإنترنت، فى سبيل استمرار العملية التعليمية بعدما جرى تعليق الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير التعليم إن هذه التجربة البديلة والمؤقتة عن "التعليم النظامي" فى ظل الظرف الاستثنائى الراهن، لن تكلف الدولة أية أعباء مالية إضافية، وتستهدف إبقاء الطلاب فى مُناخ الدراسة والتعليم حرصا على مستقبلهم، مشددا فى نفس الوقت على أنها لن تكون بديلا نهائيا عن التعليم فى المدارس.


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