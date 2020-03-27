ضبط 9 عاطلين بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بطوخ والخصوص فى القليوبية

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 9 عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة بطوخ والخصوص وشبرا الخيمة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من ضباط مباحث القليوبية بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة وأسفرت الحملة عن ضبط فى طوخ كلا من "س.ع"45سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش وعدد 12 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 2300 جنيه وهاتف محمول، و"س.ع"25سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش ماركة العقرب مطموسة الأرقام وعدد 4 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر حوالى 123 جرام ومبلغ مالى 1060 جنيها وهاتف محمول ودراجة ناريه بدون لوحات معدنية.

وفى شبرا الخيمة تم ضبط كلا من"م.م"30سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وعدد 6 طلقة من ذات العيار، و"ا.ع"25سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقيه خرطوش وعدد 4 طلقة من ذات العيار، و"ا.ي"21سنة، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار وفى الخصوص تم ضبط كلا من"ن.ر"30سنة، عاطل.

وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع وعدد 2 طلقة من ذات العيار، و"م.ف"29سنة، عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و3 طلقة من ذات العيار، و"م.ف"27سنة، و"ك.م"36سنة، عاطل وبحوزتهما سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع و2 طلقة من ذات العيار وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى 380 جنيه و2 هاتف محمول وميزان حساس وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الأشجار والمبالغ المالية متحصلات البيع.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.