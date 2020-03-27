ضبط 8 أشخاص هاربين من قضايا تزوير وسرقة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 8 أشخاص صادر ضدهم قرارات ضبط وإحضار بقضايا تزوير وسرقة تم التحفظ على المتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الهاربين من تنفيذ قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من"ي.ح"21 سنة، سائق، المطلوب ضبطه وإحضاره في– سرقه ،و"م.م"34سنة، عاطل المطلوب ضبطه وإحضاره في – مشاجرة وأحداث إصابة، و"ر.ش"35سنة، عاطل، المطلوب ضبطه وإحضاره في عاهة، و"ا.م"37 سنة، نجار المطلوب ضبطه وإحضاره في - تزوير ، و"ح.ج"23 سنة،عامل، و"م.ا"24 سنة،عامل، و "ا.ا"26 سنة،عامل ،و"ع.ع" 26سنة،عامل، المطلوب ضبطهم وإحضارهم في– ضرب وأحداث إصابة تم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

كما ألقت مباحث القليوبية، القبض 8 عاطلين لترويجهما أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، حيث اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بشن ضباط مباحث المديرية حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة.