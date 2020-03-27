ضبط 5 قضايا تهريب جمركى بقيمة 1.5 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من ضبط عدة جرائم تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة وواجبة النفاذ، فضلًا عن ضبط عدة مخالفات مرورية خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها بضائع أجنبية الصنع، وقطع غيار سيارات، ومواد كيماوية، وأدوية بيطرية، بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالي لها 1,478,499 جنيه.

وأسفرت الجهود فى مجال الأمن العام في ضبطت 19 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، ودخول دائرة جمركية بدون تصريح، ومخالفات مسطح مائي، وانتهاء فترة التصريح.

ونجحت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 154 حكم قضائي متنوع و 173 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.