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ضبط 31 قطعة سلاح و 19 طلقة وتنفيذ 2395 حكما قضائيا فى سوهاج

الجمعة، 27 مارس 2020 11:32 ص
ضبط 31 قطعة سلاح و 19 طلقة وتنفيذ 2395 حكما قضائيا فى سوهاج حملة أمنية - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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وجهت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية وبالإشتراك مع الأمن العام أستهدفت حائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة والمتاجرين بها والهاربين من أحكام.

جاءت الحملة فى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، اشترك في الحملة ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمسطحات ووحدات مباحث المراكز والأقسام.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة 2 بندقية آلية عيار 7,62× 39 و 13 طلقة من ذات العيار و6 بندقية خرطوش عيار 12 و4 طلقات من ذات العيار و13  روسي محلى الصنع وكذا و2 طلقة من ذات العيار و4 فرد خرطوش محلى الصنع و6 قطع سلاح أبيض بإجمالى 31 قطعة سلاح و19 طلقة متنوعة.

 وتمكنت الحملة أيضا في مجال ضبط قضايا المخدرات من ضبط 6 لفافات ورقية لنبات البانجو المخدر مالي 285 هاتف محمول حيازة المتهم أسامة ع ا ع 45 سنة عامل ومقيم  مركز طما بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و الهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

و في مجال ضبط حالات الاشتباه  تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 3 أحكام وفي مجال ضبط الضبط والإحضار تمكن ضباط وحدة مباحث مركز جهينة من ضبط المتهم أشرف م م ا عامل ومقيم مركز جهينة والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية بتهمة " عاهة  ".

استكملت الحملة أعمالها في مجال ضبط سرقات العامة حيث تبلغ لقسم ثان سوهاج من المدعو عمر م ف م 15 سنة طالب ومقيم دائرة قسم ثان سوهاج عن قيام شخصان مجهولان بسرقة هاتفه المحمول ماركة سا مسونج  جلاكسي  حال سيره بناحية مدينة ناصر بدائرة القسم .

بأجراء التحريات السرية توصلت الى صحة الواقعة وان وراء ارتكاب الواقعة السيد ع ا ع  19 سنة عاطل ومقيم  قسم ثان سوهاج ،وعبدالله م ج م 25 عامل بمحل ومقيم دائرة قسم اول سوهاج وعقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبطهما وأعترفا بارتكابهما  الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشادهما.

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ "2395 " حكما قضائيا متنوعا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين تمهيدا لترحليهم لقضاء مدة العقوبة الخاصة بهم.

 


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