ضبط محل يبيع أدوية بيطرية مجهولة المصدر ومصنع أعلاف بدون ترخيص بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ورئاسة العميد محمد نصحى مدير إدارة مباحث التموين والمقدم محمد اللبيشى وكيل الإدارة وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 48 قضية تموينية من بينها ضبط "خ. ع ف م"، 48 سنة صاحب مصنع تعبئة أعلاف يقيم دائرة مركز جزيرة شندويل لإدارته مركز تعبئة بدون ترخيص وتعبئة رده مخلوطة بالسرسة بقصد الغش والتدليس وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعه وتم ضبط "33" طن سرسة ، نخالة خشنه ، خليط زوائد ، وماكينة خياطه ، و"2" بكرة خيط.

وتم ضبط "ث ف ن س"، 63 سنة ، صاحب محل أدوية بيطرية - يقيم دائرة مركز أخميم لحيازته وعرض أدوية بيطرية مجهولة المصدر بدون فواتير وغير مدون عليها جهة الصنع باللغه العربية بقصد الغش والتدليس.

وأنهت الحملة أعمالها بضبط " 5 " قضايا أنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات " 7 " قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 6 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين و" 5 " قضايا عدم نظافه أواني العجين بالمخبز و" 6 " قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و" 3 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و" 8 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق جاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.