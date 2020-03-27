اليوم السابع
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ضبط محل مجمدات بشبرا الخيمة يروج سلعا غذائية منتهية الصلاحية

الجمعة، 27 مارس 2020 05:04 م
ضبط محل مجمدات بشبرا الخيمة يروج سلعا غذائية منتهية الصلاحية سلع غذائية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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ألقت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية القبض على صاحبى محلات لبيع المجمدات بشبرا الخيمة لعرضهما سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، بقيام ضباط مباحث التموين بشن حملة أمنية مكبرة على المحال لضبط الأسواق أسفرت الحملة عن ضبط كلا من "م ا"54سنه، و"م.ع" صاحبى محلات المجمدات بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ويقومون بحيازة وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى مخالفين للقرار رقم 48لسنة1941وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5892 جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

 

كما ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية لاحتكاره أكثر من 28طن سلع غذائية، فضلا عن 697944عبوة شاى وصلصة لاحتكاره لها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد احمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية بضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الخصوص لقيامه بحجب 28، 125 طن سلع غذائية "فول صحيح معبأ داخل عبوات أوزان وأحجام مختلفة" وكذا 697944عبوة "شاى، جبن أبيض، عصائر، صلصة، منظفات صناعية" واحتكارها لبيعها بأعلى من السعر المتداول بالسوق وتولت النيابة التحقيق.

 

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

 

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8، 350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام.

 


تموين

مباحث القليوبية

سلع غذائية

اخبار مصر

القليوبية

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