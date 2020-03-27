اليوم السابع
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ضبط عاطل بحوزته 18 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

الجمعة، 27 مارس 2020 01:13 م
ضبط عاطل بحوزته 18 ألف قرص مخدر في الإسكندرية أقراص مخدرة - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تمكنت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته 18 ألف قرص مخدر، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها. 
 
تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد  بتمكن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية والمعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة بحوزته كميات من الأقراص المخدرة أثناء استقلال سيارة.
 
وبتفتيشه عثر علي 18 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
 
 
يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، في إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و  318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا  178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.
 
 
 

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