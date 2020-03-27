ضبط عاطل بحوزته 18 ألف قرص مخدر في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته 18 ألف قرص مخدر، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بتمكن الخدمات الأمنية بمديرية أمن الأسكندرية والمعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة الجيزة بحوزته كميات من الأقراص المخدرة أثناء استقلال سيارة.

وبتفتيشه عثر علي 18 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالى وهاتف محمول، حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.