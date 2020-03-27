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ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو هيروين فى الإسكندرية

الجمعة، 27 مارس 2020 01:11 م
ضبط تاجر مخدرات بحوزته 2 كيلو هيروين فى الإسكندرية المتهم والمضبوطات
كتب محمود عبد الراضى – أحمد الجعفرى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية المتورطين بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الإسكندرية، حيث ضبط بحوزته 2 كجم من مخدر الهيروين، و12.4 كجم من مخدر الحشيش، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التي باشرت التحقيقات.

 

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط أحد العناصر الإجرامية المقيمين بمحافظة الإسكندرية، والذى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه بمحافظة الإسكندرية.

 

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، و50 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 12,500 كيلو جرام، ومبالغ مالية قدرها 372600 جنيه 740 دولار أمريكي، و3 هواتف محمولة، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 950,000 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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