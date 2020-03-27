صور.. وكيل أوقاف البحيرة يراقب تطبيق المساجد لقرار الغلق

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد شعلان وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا والمساهمة فى خطة الدولة فى مكافحة هذا الوباء، مضيفا انه تم إغلاق كافة المساجد والزوايا بكافة المراكز لمنع انتشار العدوى بين المواطنين وأن تكون الصلاة فى المنازل والاكتفاء برفع الآذان لإعلام الناس بأوقات الصلاة.

جاء ذلك خلال مروره على المساجد بمركزى دمنهور وابو حمص بمرافقة الدكتور محمد السيد العرينى وكيل مديرية الاوقاف و مديرى الإدارات ومفتشى الدعوة للوقوف على مدى التزام أئمة المساجد بالقرارات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف انه الدفع بفرق رقابية لمتابعة التزام جميع المساجد بقرارات وزارة الاوقاف وإحالة المخالفين للتحقيق بشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم مع كتابة تقارير يومية بمدى إلتزام الأئمة وعمال المساجد بالقرارات الجديدة.

واشار وكيل وزارة الأوقاف انه تم التنسيق مع الوحدات المحلية لتطهير الأماكن المزدحمة بحرم وجوار المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان فى المساجد دون الزوايا والمصليات.

وقالت وزارة الأوقاف، إنه يأتى ذلك بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر.

وفى سياق متصل وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار الحملات الرقابية على الاسواق والصيدليات لضبط المخالفين فى اطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددا على ضرورة عرض أدوات التطهير والتعقيم للجمهور للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا واتباع القوانين والقرارات المنظمة فى بيع الادوية والمستحضرات بالسعر الرسمى دون مغالاه .

وناشد محافظ البحيرة المواطنين اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمه والتنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية للحد من انتشار فيروس الكورونا وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان حرصا على سلامة المواطنين.

واشار محافظ البحيرة الى التنسيق والمتابعة المستمرة مع مديرية الصحة بالبحيرة لمتابعة أى حالات إشتباة أو إصابة بالمرض، و أنه تم رفع درجة الإستعداد بالقطاع الصحى بنطاق المحافظة لمواجهة أى مستجدات وفقاً للخطة الموضوعة فى هذا الشأن ،مؤكدا على إلغاء كافة الإحتفالات والفعاليات والإجتماعات الكبرى بنطاق المحافظة والتى يترتب عليها أى تجمعات للمواطنين .















