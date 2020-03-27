صور.. نائب محافظ الأقصر يتفقد الشوارع لمتابعة تطبيق حظر التجوال وغلق المحلات والمقاهى

الأقصر – أحمد مرعى

قاد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، مساء اليوم الجمعة، برفقة عدد من القيادات التنفيذية، جولة ميدانية بعدد من المناطق داخل مدينة الأقصر، في إطار متابعة تطبيق قرار حظر التجوال، الصادر من رئيس مجلس الوزراء، ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لمتابعة الالتزام بتطبيق القرار بشوارع وميادين المحافظة.

وتابع نائب محافظ الأقصر، خلال الجولة التي شملت مناطق ميدان الملك عبدالله وشرق السكة والخطباء ومنشأة العماري وطريق المطار والزينية وكمين يسى، التزام المواطنين بقرار حظر التجوال، كما تابع تنفيذ قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور.

وكان قد أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، أنه فى ثالث أيام حظر التجول طبقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء، تقرر إستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل الشوارع والحوارى بحي وسط التابع لمدينة الأقصر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات التطهير والتعقيم بالشوارع.

واستهدفت حملة التطهير مساء اليوم الجمعة، الشوارع والحواري فى (عزبة أبو زينة والجنينة والكبة ومدرسة وادي الملكات وشارع المخابرات وكنيسة السيدة العذراء وحضانة الشيخ حسين خليل والبنك الزراعي المصري وبنك مصر وشارع ايتاب ومدخل فندق إيتاب)، وذلك بالتنسيق مع مؤسستي "فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة" و"معاً لتطهير بلادنا من الفيروسات"، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أيمن حسين رئيس الحى، أن أعمال التطهير تمت اليوم بالتنسيق مع رجال المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الادارة لتطهير وتعقيم الحواري والأزقة.



جولة النائب لمتابعة تطبيق حظر التجوال وغلق المحلات والمقاهى



نائب محافظ الأقصر يتفقد الشوارع