صور.. ملخص قرارات وزير التعليم الجديدة حول امتحانات نهاية العام

اعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن مجموعة من القرارات والإجراءات الاحترازية الخاصة بالعملية التعليمية في ظل انتشار وباء كورون، وجاءت هذه القرارات علي النحو التالي :

الاكتفاء بما تم دراسته حتى 15 مارس لجميع سنوات النقل

استكمال أجزاء المناهج المتبقية في العام الدراسي التالي

أو في الجامعة فيما يخص الصف الثالث الثانوي

عقد الاختبار التجريبي يوم 5 أبريل لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل

الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي لشهادة المرحلة الإعدادية

الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين

إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها من 26 أبريل حتى 15 يونيو

نتائج طلاب النقل بناء على ملف الأنشطة التعليمية ونتائج الفصل الدراسي الأول

الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي يوم ٢ أبريل

والتكليف بالمشروعات يوم 5 أبريل