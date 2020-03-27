صور.. مدينة الأقصر تجرى أعمال رش وتطهير للشوارع لمكافحة "كورونا" خلال حظر التجوال

الأقصر – أحمد مرعى

أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، مساء اليوم الجمعة، أنه فى ثالث أيام حظر التجول طبقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء، تقرر إستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل الشوارع والحوارى بحي وسط التابع لمدينة الأقصر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات التطهير والتعقيم بالشوارع.

واستهدفت حملة التطهير مساء اليوم الجمعة، الشوارع والحواري فى (عزبة أبو زينة والجنينة والكبة ومدرسة وادي الملكات وشارع المخابرات وكنيسة السيدة العذراء وحضانة الشيخ حسين خليل والبنك الزراعي المصري وبنك مصر وشارع ايتاب ومدخل فندق إيتاب)، وذلك بالتنسيق مع مؤسستي "فرحة تجمعنا للتنمية الشاملة" و"معاً لتطهير بلادنا من الفيروسات"، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي إتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أيمن حسين رئيس الحى، أن أعمال التطهير تمت اليوم بالتنسيق مع رجال المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر تحت إشراف أحمد عبد الصبور مدير الادارة لتطهير وتعقيم الحواري والأزقة.

ومن جانبة أوضح العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة دون توقف حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق مدينة الأقصر، لافتاً إلى أن أعمال التطهير لاقت إستحسان المواطنين بمدينة الأقصر.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر، أنه عملا بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الجمهورية لمجابهة فيروس كرونا المستجد، وحرصاً على سلامة المواطنين، حيث قررت المحافظة مواصلة تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة ، والتى تتضمن حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.



أعمال الرش والتطهير مستمرة بشوارع الاقصر



جانب من تطهير شوارع الاقصر



مجلس المدينة يواصل أعمال التطهير بالشوارع