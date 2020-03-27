صور.. مبادرة مجتمعية تتبرع بـ100 ألف كمامة و50 ألف قفاز وبدل واقية للأطباء بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناشد أعضاء مبادرة "نحو محافظة آمنة" بمحافظة كفر الشيخ، والتي تستهدف دعم عمال النظافة والمستشفيات بالكمامات والقفازات والمطهرات والبدل الواقية للأطباء، رجال الأعمال والنقابات العمالية وأعضاء مجلس النواب وأبناء المحافظة جميعًا، بدعم المبادرة بالتبرعات العينية أو المادية، وذلك لضمان توفير مخزون استراتيجي من المستلزمات لعمال النظافة والمستشفيات.

وأكد الدكتور محمد سلامة، أستاذ أمراض القلب بكلية الطب، وأحد أعضاء المبادرة، أنها مبادرة مجتمعية تحت مظلة رسمية، وجرى تدشينها تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، مضيفًا أنه جرى توزيع المستلزمات الطبية من "كمامات، قفازات ومطهرات"، لعمال النظافة وسائقي المركبات والعاملين بوحدة التدخل السريع بكافة الوحدات المحلية.

وأضاف سلامة، أن المبادرة نجحت في تزويد المستشفيات بنواقص المستلزمات الطبية، انطلاقًا من دور المشاركة المجتمعية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة لمواجهة الوباء العالمي فيروس "كورونا المستجد، حرصًا على سلامة الأطباء الذين هم خط الدفاع الأول عنا في المستشفيات في مواجهة هذا الوباء.

من جانبه أوضح الدكتور مدحت يوسف، أحد أعضاء المبادرة، أنها مبادرة مجتمعية نابعة من أبناء المحافظة من منطلق مسئوليتهم المجتمعية واتساقًا مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة هذا الوباء، مشيرًا إلى أنه جرى توريد أكثر من 100 ألف كمامة، لمخازن المحافظة، لتوزيعهم على عمال النظافة بكافة الوحدات المحلية، والمستشفيات.

وأضاف يوسف ، أن المبادرة وفرت 50 ألف "قفاز لاتكس"، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المطهرات "الكحول المنزلى والكلور"، فضلًا عن توفير 320 بدلة واقية لمرفق الإسعاف بالمحافظة، وسيجرى توفير نحو 600 بدلة واقية للأطباء، وأنه سيجرى المساهمة فى تجهيز 3 غرف رعاية مركزة بمستشفيات العزل وتزويدهم بأجهزة تنفس صناعي.

وأضاف الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء، وأحد أعضاء المبادرة، إلى أنه سيجرى دعم المحافظة بعدد من الكواشف الطبية لقياس درجة حرارة المواطنين والوافدين للمحافظة إليكترونيًا، للكشف المبكر ومواجهة الفيروس، لافتًا إلى توزيع هذه الأجهزة على الأكمنة الحدودية والنقاط الثابتة فضلًا عن أماكن تردد المواطنين بالمنشآت الحكومية والمستشفيات العامة والمركزية.



جانب من المبادرة

جانب من المبادرة