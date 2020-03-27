صور.. مبادرة الخير لشباب قرية منشأة العمار بالقليوبية للتوعية ضد كورونا

القليوبية نيفين طه

دشن عدد من فتيات وشباب قرية منشأة العمار التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية، مبادرة الخير والتى هدفها مساعدة الأهالى فى التوعية بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه.

وقال المشاركين بالمبادرة، أنهما جابوا القرية وقاموا بتوزيع ملصقات للتوعية عن فيروس كورونا على نوافذ المنازل بجانب قيام الفتيات المشاركة بالمبادرة بتوعية ربات البيوت بضرورة النظافة والوقاية من فيروس كورونا والمكوث فى المنازل وكذلك حماية الأطفال من الخروج من المنزل، مشيرا إلى أن الحملة لاقت استحسان جيد من الأهالى والتى تم حثهم أيضا على الإلتزام بقرارات أجهزة الدولة من البعد عن الإزدحام حرصا على سلامتهم وحياتهم .

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس الأحد، ديوان مديرية الطب البيطرى للاطمئنان على الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

ومن جانبه أعطى المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوى إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ.







