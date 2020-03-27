اليوم السابع
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صور.. ضبط 500 ألف عبوة منتجات طبية بمخزن أدوية غير مرخص بالإسكندرية

الجمعة، 27 مارس 2020 01:25 م
صور.. ضبط 500 ألف عبوة منتجات طبية بمخزن أدوية غير مرخص بالإسكندرية المضبوطات
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن حى شرق الإسكندرية، عن ضبط 500 ألف عبوة أدوات طبية بمخزن للأدوية غير مرخص بمنطقة زيزينيا، حيث تم شن حملة من كافة الجهات المعنية بحضور رئيس مباحث تموين شرق الإسكندرية، و تمكنت الحملة من ضبط مخزن للأدوية الغير مرخصة بمنطقة زيزينيا، وذلك فى اطار الحملات المستمرة التى تقوم بها مباحث التموين لضبط أسعار السلع ومنع إحتكارها والتحفظ على السلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشار بيان صادر من حى شرق إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات داخل المخزن على عدد مايزيد عن 500 ألف عبوة للأدوات الطبية تنوعت بين؛ كمامات وسرنجات وأربطة طبية ومطهرات وغيرها.

من جهه أخرى و فى حى المننتزة أول شدد حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول على استمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط بنطاق الحى، و قد شن الحى حملة مكبرة بوجود مدير إدارة أشغال الطريق والإعلانات حملة لإعادة الانضباط وإزالة الإشغالات التى تعيق حركة الطريق العام والمارة وقد رافقه كلا من رئيس وحدة الإزالة والتدخل السريع، رخص المحلات، إدارة المتابعة الميدانية، غرفة عمليات الحى، حيث توجهت الحملة لرفع وإزالة الإشغالات وتم غلق سيبر بشارع احمد بركات من شارع خالد بن الوليد.

وتم غلق كافيه بشارع محمد نجيب بحرى مع شارع العيسوي، كما تم رفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطريق العام بكلا من شارع محمد نجيب، شارع مسجد سيدى بشر بحري، شارع البكباشى العيسوى ،شارع عبدالهادى الجزار، شارع أحمد بركات، فى إطار جهود الحى لإتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كوروا شن حى العامرية أول حملة مكبرة بناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس حى العامرية أول، حيث قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية  بغلق المطاعم بنطاق الحى.

 

حملات الغلق
حملات الغلق

 

حملات على الاسواق
حملات على الاسواق

 

ضبط الكمامات
ضبط الكمامات

 

غلق المحلات المخالفة
غلق المحلات المخالفة

 

مخزن مستلزمات طبية
مخزن مستلزمات طبية

 


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