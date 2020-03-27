صور .. شوارع الشرقية خالية التزاما بقرار حظر التجوال

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مدن ومراكز محافظة الشرقية ، اليوم الجمعة في ثالث أيام الحظر التزامًا كاملآ من أهالي المحافظة بتطبيق القرار والتزام مواطني المحافظة بقرار حظر التجوال لليوم الثالث على التوالي ضمن تنفيذ الإجراءات الجادة التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار ڤيروس كورونا المستجد، وذلك ابتداءً من الساعة 7 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء في إطار الخطة الشاملة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة ڤيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بوعى المواطن الشرقاوى و إلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والتوقيتات المحددة لحظر التجوال حتى يتم عبور هذه المرحلة العصيبة بسلام، مؤكدًا أن هذا الالتزام هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

أكد المحافظ التواجد الدائم لرؤساء المراكز والمدن والأحياء مع قوات الأمن في الشوارع بجميع أنحاء المحافظة لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين ومتابعة الحالة الأمنية وانضباط المواطنين فى تنفيذ قرار حظر الحركة وفقآ للتوقيتات المعلنة.

أضاف المحافظ استمرار الإجراءات الوقائية المُتخذة في المحافظة التي تضمنت أعمال التطهير بالمنشآت كافة والأماكن العامة ووسائل النقل والشوارع والميادين العامة بدائرة المحافظة وتكثيف حملات التوعية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد وفق خطة الدولة للحد من انتشار الفيروسات حفاظا على الصحه العامة للمواطنين.

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه سيتم التنسيق مع مدير أمن الشرقيه للتأكيد على إستمرار قيام المصانع في المناطق الصناعية بالمحافظه بعملها ، حيث لن يتم إيقاف العمل في حركة المصانع بشرط تنظيم الورديات وتنظيم نقل العمالة أو توفير اماكن لإقامتهم في المصانع.

وقال المحافظ أن الإجتماع حمل تأكيداً علي ضروره إستمرار الصناعة داخل المحافظات و توفير المستلزمات الحياتية والمعيشية للمواطنين ، مضيفا ، خلال حديثة مع رئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرانس ، أنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى أن حظر التجوال الحالي يهدف إلى الحد من حركة المواطنين غير الضرورية مثل الجلوس في المقاهي ، والتجول والتزاحم فى المولات ، وليس إيقاف عجلة نمو الدولة وإقتصادها .

مؤكد توافر السلع الاستراتيجية ، وكذا المستلزمات الطبية المختلفة ، لافتاً إلى أهمية عدد من القضايا المحورية منها عدم إيقاف حركة المركبات التي تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخضار والفاكهة واية مواد تدخل في أنشطة صناعية مهمة.

يهيب محافظ الشرقيه أصحاب الانشطة التجارية والمواطنين الوقوف جنبا الى جنب والتعاون مع أجهزة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارت والتي من شأنها مصلحه المواطنين فى تقليل فرصة الاصابة بفيروس كورونا.