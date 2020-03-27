صور.. شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

أعلنت شركة المئوية للإعلان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (Covid-19) على شبكة شاشات المئوية بالطرق والميادين.

أخذت هذه الحملة مكانًا في أماكن مختلفة في جميع أنحاء (القاهرة والجيزة) للوصول إلى أكبر نسبة مشاهدة من الناس وتوعيتهم حول Covid-19 المعروف باسم فيروس كورونا المستجد.

تهدف الحملة على الشاشات مشاركة معلومات صحية مهمة حول طرق الحد من انتشار الفيروس وأحدث معلومات الصحة والسلامة العالمية ، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وقد تم اختيار كافة المواقع التي تتميز بحركة المرور العالية للوصول إلى المزيد من الأشخاص ونشر الوعي بين الناس، ويأتي هذا الدور المجتمعي من مساهمة الشركة كواجب وطنى وفعال فى إطار حرص الدولة على نشر التوعية وبذل كافة السبل للتوعية بفيرس كورونا للحد من انتشاره.