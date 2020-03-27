اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 مارس 2020 02:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بالتعاون مع وزارة الصحة..

صور.. شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 01:01 ص
صور.. شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية
حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة المئوية للإعلان بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عن إطلاق حملة توعية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (Covid-19) على شبكة شاشات المئوية بالطرق والميادين.
 
أخذت هذه الحملة مكانًا في أماكن مختلفة في جميع أنحاء (القاهرة والجيزة) للوصول إلى أكبر نسبة مشاهدة من الناس وتوعيتهم حول Covid-19 المعروف باسم فيروس كورونا المستجد.
 
تهدف الحملة على الشاشات مشاركة معلومات صحية مهمة حول طرق الحد من انتشار الفيروس وأحدث معلومات الصحة والسلامة العالمية ، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
 
وقد تم اختيار كافة المواقع التي تتميز بحركة المرور العالية للوصول إلى المزيد من الأشخاص ونشر الوعي بين الناس، ويأتي هذا الدور المجتمعي من مساهمة الشركة كواجب وطنى وفعال فى إطار حرص الدولة على نشر التوعية وبذل كافة السبل للتوعية بفيرس كورونا للحد من انتشاره.
 
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (1)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (2)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (3)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (4)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (5)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (6)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (7)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (8)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (9)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (10)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (11)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (12)
 
شركة المئوية للإعلان تطلق حملة توعية للوقاية (13)

 


شركة المئوية للإعلان

حملة توعية

فيروس كورونا

اخر الاخبار

اخبار مصر

مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

ماذا تفعل إذا سافرت مؤخرًا إلى بلد به إصابات عالية بكورونا؟.. الصحة تجيب

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وكيل البرلمان: الدولة تعمل فى ظروف غير عادية وتتطلب من الجميع المساندة

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

وزير التعليم يحسم مصير امتحانات نهاية العام: مفيش امتحانات للشهادة الإعدادية والطالب يقدم بحثا.. تخفيف مناهج الثانوية العامة والأسئلة فى منهج الترم الأول وحتى 15 مارس الجارى.. إعلان الإطار العام للمشروع 2 أبريل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

نكشف هوية الليبى المصاب بكورونا فى مصر وسبب عدم نقله لمستشفى العزل

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

إعلان حالة الطوارئ فى 10 ولايات أمريكية لمواجهة كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

وفاة مارك بلوم نجم مسلسل "You" بسبب مضاعفات فيروس كورونا

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

المرور يبدأ الإغلاق الجزئى لشارع الهرم بسبب أعمال نقل مرافق المترو

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

أخبار × 24 ساعة.. إلغاء امتحان الشهادة الإعدادية والاكتفاء بمشروع بحثى

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب يعلن نشر الجنود الأمريكان على الحدود مع المكسيك وكندا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

ترامب: الولايات المتحدة شهدت اليوم أكبر عدد من الإصابات بكورونا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

ترامب: مستشفى على متن سفينة تابعة للبحرية تصل السبت إلى ميناء نيويورك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة