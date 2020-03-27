اليوم السابع
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صور.. شباب "طنط الجزيرة" بالقليوبية يدشنون مبادرة "إيد فى إيد"لمواجهة كورونا

الجمعة، 27 مارس 2020 03:59 م
صور.. شباب "طنط الجزيرة" بالقليوبية يدشنون مبادرة "إيد فى إيد"لمواجهة كورونا حملات شبابية لمكافحة كورونا بالقليوبية
القليوبية - نيفين طه

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دشن شباب قرية طنط الجزيرة التابعة لمدينة طوخ بمحافظة القليوبية مبادرة أطلقوا عليها "ايد في ايد" للتصدى علي فيروس كورونا وحماية أهاليهم منه، وأكد الشباب أنهم قاموا بتعقيم وتطهير 32 مسجدا وكنيستين بأنحاء القرية و12عزبة تابعة للقرية بجانب تطهير الشوارع والمنازل، بجانب تعقيم 7مدارس ابتدائي وإعدادى وثانوي وثلاث معاهد دينية.

يأتى ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأهالي منه، حيث أن الحملة تعمل ذلك لحماية أهالي القرية والعزب التابعة لها وكمساهمه لأجهزة الدولة للتصدى لفيروس كورونا المستجد.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أمس الأحد، ديوان مديرية الطب البيطري للاطمئنان علي الاستعدادات اللازمة، حيث تم شراء 10 آلاف لتر من الكلور لزوم أعمال التعقيم والنظافة بالوحدات المحلية والمديريات والمصالح الحكومية التابعة للمحافظة.

من جانبه، أعطى المحافظ تعليماته بضرورة استمرار حملات تعقيم ورش الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء وجميع المنشآت الحكومية والمرافق بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة ورؤساء المراكز والأحياء ضمن خطة المحافظة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك ضمن التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية.

وناشد المحافظ، المواطنين بتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات، مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم تستقبل الشكاوي إلكترونياً عن طريق البوابة الألكترونية لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال الأتصال بالخط الساخن 16528،فى حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجهة أى طارئ.

شباب طنط الجزيرة بالقليوبية يدشنون مبادرة إيد في إيد (1)
 
شباب طنط الجزيرة بالقليوبية يدشنون مبادرة إيد في إيد (2)
 
شباب طنط الجزيرة بالقليوبية يدشنون مبادرة إيد في إيد (3)
 
شباب طنط الجزيرة بالقليوبية يدشنون مبادرة إيد في إيد (4)
 
شباب طنط الجزيرة بالقليوبية يدشنون مبادرة إيد في إيد (5)
 
شباب طنط الجزيرة بالقليوبية يدشنون مبادرة إيد في إيد (6)
 

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