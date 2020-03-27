صور.. رئيس مدينة الأقصر: استمرار أعمال التعقيم والتطهير خلال حظر التجوال

الأقصر – أحمد مرعى

أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، فى ثاني أيام حظر التجول طبقاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء، مساء أمس الخميس، استمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل أحياء مدينة الأقصر، وذلك ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمواصلة حملات التطهير والتعقيم بالشوارع.

وأضاف رئيس مدينة الأقصر – فى بيان صحفى – أنه تم باليوم الثانى للحظر على مدار الساعات الماضية العمل على تطهير وتعقيم كافة الأحياء، وذلك استمراراً لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ففى حي وسط تم تطهير:- (شوارع المساكن الشعبية والسجل المدني القديم بالحصرية والصاغة ومداخل شارع صلاح سالم قبلى وبحري وكليوباترا والسوق السياحي بدءا من كافية أم كلثوم وصولا الي نهاية السوق ناحية شارع الصنايع)، وهذا بالإضافة إلي أنه استكمل رجال المتابعة الميدانية أعمال الرش والتعقيم بالسوق السياحى ومنطقة أحمد النجم ومدخل معبد الأقصر الرئيسي، وفى حي شرق تم تطهير نجع السمان والقباحي الغربى.

أما في حي جنوب استهدفت حملة التطهير شوارع أحمد عرابي بتفرعاته وصولا حتى موقف أرمنت بالإضافة إلى منطقة صلاح الدين وعزبة أبو زينة، أما بالنسبة لباقى الأحياء ففى حي شمال تم تنفيذ حملة التطهير بشوارع (السبتية والنجع التحتانى والسوفيتل ونجع الجالس والبحاروة والشيخ موسى والنجع الطويل) ، وأخيرا في حي المطار استهدفت الشوارع الرئيسية والجانبية بكافة الشوارع التابعة للحى.

وشدد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة دون توقف حسب الخطة الموضوعة لتتضمن كافة المناطق داخل نطاق مدينة الأقصر، لافتاً إلى أن أعمال التطهير لاقت استحسان المواطنين بمدينة الأقصر، وفى سياق متصل وبعد الانتهاء من أعمال التطهير لاحظ العميد أيمن الشريف وجود عدد ليس بالقليل من الشب بابالمنطقة المجاورة لشارع المطحن الرئيسي يلعبون كرة القدم من الناحيتين، وقد أقاموا العوارض من كاوتشات السيارات وكأن قرار الحظر لا ينطبق عليهم فأوقفهم وأزال تلك العوارض وأحضر الشرطة لاتخاذ اللازم.



أعمال الرش داخل الشوارع بالاقصر



أعمال رش شوارع مدينة الاقصر خلال حظر التجول



الرش فى الشوارع مستمر فى الأقصر خلال حظر التجوال