اليوم السابع
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الجمعة، 27 مارس 2020 03:39 م
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بعد إنهاء مهمة الـ14 يوما وتبديلهم بفريق طبى جديد..

صور.. رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل

الجمعة، 27 مارس 2020 03:17 م
صور.. رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبل محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أطباء مستشفى العزل بإسنا أثناء خروجهم وإنهاء مهمتهم بعد 14 يوم عمل وتبديلهم بفريق طبى آخر، حيث التقى سليمان بالأطباء وشكرهم على ما بذلوه من مجهود، وأيضا أشاد بما صرح به السفير الإيطالى ومنظمة الصحة العالمية فى رسالة شكر للأطباء لتفانيهم في عملهم وما قدموه من رعاية طبية للنزلاء من داخل مصر وخارجها.

وخلال اللقاء أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر مكالمة هاتفية، شكر فيها الأطباء وطاقم التمريض الذين تركوا منازلهم طيلة الفترة الماضية ليثبتوا للعالم أنهم على قدر من المسئولية تجاه الوطن والمواطنين، كما التقى سليمان بالأطباء وشكروه على إقامة هذا الصرح العظيم بمركز اسنا ، الذي تم إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات والمجهز بأحد الأجهزة الطبية وموقع المستشفى المتميز كل ذلك ساعدهم في مهمتهم العلاجية، كما توجهوا ببرقية شكر لرئيس الجمهورية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ووزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة لتوفير كافة احتياجاتهم خلال فترة العزل داخل المستشفى سواء من أشياء شخصية أو طبية، كما أرسلوا رسالة للمواطنين بعنوان "خليك في أمان بيتك احسن مكان".

 

وأعرب محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، عن سعادته باستقبالهم بعد إنهاء مهمتهم التي وصفها بأنها مهمة وطنية وهم جنود وجيش مصر الأبيض في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد مقدماً كل الشكر والتقدير لجنود العزل الصحي بمستشفى اسنا التخصصي بداية من رئيس فريق العزل حتى فرد الأمن كما أرسل شكره إلى طبيبات مصر الاتي يتبين يوما بعد يوم أنهم عنصر فعال وعلى قدر المسؤولية بالمجتمع المصري.

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (1)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (1)

 

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (2)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (2)

 

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (3)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (3)

 

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (4)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (4)

 

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (5)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (5)

 

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (6)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (6)

 

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (7)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (7)

 

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (8)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (8)

 

رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (9)
رئيس مدينة إسنا يستقبل أطباء الحجر الصحى بمستشفى العزل (9)

 


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